https://ria.ru/20240917/sud-1973213907.html

Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора - РИА Новости, 17.09.2024

Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:38

2024-09-17T16:38

2024-09-17T16:38

происшествия

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его рассмотрение по существу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Москаленко. "Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных. Уже завтра суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу, будет зачитано обвинение, определен порядок исследования доказательств", - сказал Москаленко. Он уточнил, что на следующей неделе может состояться допрос подсудимого Александра Быданова и свидетелей. К середине октября присяжные могут вынести свой вердикт. Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. На рассмотрении дела присяжными настаивал Быданов, которого обвиняют в покушении на убийство.

https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html

мурманская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мурманская область, андрей чибис