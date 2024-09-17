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Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора - РИА Новости, 17.09.2024
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16:38 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/sud-1973213907.html
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора - РИА Новости, 17.09.2024
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
происшествия
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его рассмотрение по существу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Москаленко. "Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных. Уже завтра суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу, будет зачитано обвинение, определен порядок исследования доказательств", - сказал Москаленко. Он уточнил, что на следующей неделе может состояться допрос подсудимого Александра Быданова и свидетелей. К середине октября присяжные могут вынести свой вердикт. Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. На рассмотрении дела присяжными настаивал Быданов, которого обвиняют в покушении на убийство.
https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора

Суд в Апатитах 18 сентября начнет рассмотрение дела о нападении на Чибиса

© Фото из соцсетейПодсудимый Александр Быданов
Подсудимый Александр Быданов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото из соцсетей
Подсудимый Александр Быданов. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его рассмотрение по существу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Москаленко.
«
"Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных. Уже завтра суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу, будет зачитано обвинение, определен порядок исследования доказательств", - сказал Москаленко.
Он уточнил, что на следующей неделе может состояться допрос подсудимого Александра Быданова и свидетелей. К середине октября присяжные могут вынести свой вердикт.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
На рассмотрении дела присяжными настаивал Быданов, которого обвиняют в покушении на убийство.
Место нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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