https://ria.ru/20240917/sud-1973213907.html
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора - РИА Новости, 17.09.2024
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
2024-09-17T16:38
происшествия
мурманская область
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026752_0:291:681:674_1920x0_80_0_0_294e95fbb58f1e4b881437b74b0c571e.jpg
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его рассмотрение по существу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Москаленко. "Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных. Уже завтра суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу, будет зачитано обвинение, определен порядок исследования доказательств", - сказал Москаленко. Он уточнил, что на следующей неделе может состояться допрос подсудимого Александра Быданова и свидетелей. К середине октября присяжные могут вынести свой вердикт. Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. На рассмотрении дела присяжными настаивал Быданов, которого обвиняют в покушении на убийство.
https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938026752_0:164:681:674_1920x0_80_0_0_bae0e5b5dbfdb6e3cf032a01667c2598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, андрей чибис
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис
Суд отобрал присяжных по делу о покушении на мурманского губернатора
Суд в Апатитах 18 сентября начнет рассмотрение дела о нападении на Чибиса
МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. На заседании Апатитского суда Мурманской области по делу о нападении на губернатора Андрея Чибиса сегодня были отобраны присяжные, уже в среду начнется его рассмотрение по существу, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Москаленко.
«
"Сегодня удалось сформировать коллегию: шесть основных заседателей (трое мужчин и три женщины) и шесть запасных. Уже завтра суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу, будет зачитано обвинение, определен порядок исследования доказательств", - сказал Москаленко.
Он уточнил, что на следующей неделе может состояться допрос подсудимого Александра Быданова и свидетелей. К середине октября присяжные могут вынести свой вердикт.
Покушение на Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был.
На рассмотрении дела присяжными настаивал Быданов, которого обвиняют в покушении на убийство.