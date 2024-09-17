https://ria.ru/20240917/sud-1973190293.html
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения - РИА Новости, 17.09.2024
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения
Мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, предъявили обвинения, говорится в заявлении,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:07
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, предъявили обвинения, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS). В июле жена и две дочери Ханта были убиты у себя дома в графстве Хартфордшир с помощью арбалета. После этого британское МВД сообщило, что рассмотрит необходимость внесения изменений в закон об использовании арбалета. "Королевская прокурорская служба выдала полиции Хартфордшира разрешение на предъявление Кайлу Клиффорду обвинений в трёх убийствах", - сообщила CPS. Помимо этого, 26-летнему мужчине выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия и одному пункту неправомерного лишения третьего лица свободы, сказано в заявлении. Отмечается, что во вторник обвиняемый предстанет перед судом. Газета Daily Mail сообщала, что Клиффорд - бывший молодой человек одной из дочерей Ханта.
https://ria.ru/20240609/mosli-1951770206.html
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в мире, хартфордшир, би-би-си
В мире, Хартфордшир, Би-би-си
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения
Подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей Джона Ханта предъявили обвинения