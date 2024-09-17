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Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения - РИА Новости, 17.09.2024
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15:07 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/sud-1973190293.html
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения - РИА Новости, 17.09.2024
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения
Мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, предъявили обвинения, говорится в заявлении,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:07
2024-09-17T15:07
в мире
хартфордшир
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, предъявили обвинения, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS). В июле жена и две дочери Ханта были убиты у себя дома в графстве Хартфордшир с помощью арбалета. После этого британское МВД сообщило, что рассмотрит необходимость внесения изменений в закон об использовании арбалета. "Королевская прокурорская служба выдала полиции Хартфордшира разрешение на предъявление Кайлу Клиффорду обвинений в трёх убийствах", - сообщила CPS. Помимо этого, 26-летнему мужчине выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия и одному пункту неправомерного лишения третьего лица свободы, сказано в заявлении. Отмечается, что во вторник обвиняемый предстанет перед судом. Газета Daily Mail сообщала, что Клиффорд - бывший молодой человек одной из дочерей Ханта.
https://ria.ru/20240609/mosli-1951770206.html
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в мире, хартфордшир, би-би-си
В мире, Хартфордшир, Би-би-си
Подозреваемому в убийстве семьи комментатора Би-би-си предъявили обвинения

Подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей Джона Ханта предъявили обвинения

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, предъявили обвинения, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).
В июле жена и две дочери Ханта были убиты у себя дома в графстве Хартфордшир с помощью арбалета. После этого британское МВД сообщило, что рассмотрит необходимость внесения изменений в закон об использовании арбалета.
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"Королевская прокурорская служба выдала полиции Хартфордшира разрешение на предъявление Кайлу Клиффорду обвинений в трёх убийствах", - сообщила CPS.
Помимо этого, 26-летнему мужчине выдвинули обвинения по двум пунктам хранения оружия и одному пункту неправомерного лишения третьего лица свободы, сказано в заявлении. Отмечается, что во вторник обвиняемый предстанет перед судом.
Газета Daily Mail сообщала, что Клиффорд - бывший молодой человек одной из дочерей Ханта.
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