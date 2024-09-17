https://ria.ru/20240917/sud-1973099986.html

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода - РИА Новости, 17.09.2024

Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:22

2024-09-17T08:22

2024-09-17T08:45

россия

московская область (подмосковье)

объединенная судостроительная корпорация

экономика

евросоюз

сша

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства промышленности и торговли России приостановил корпоративные права финской Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО "Невский судостроительный-судоремонтный завод" (входит в ОСК), следует из сообщения, появившегося в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат заседания, состоявшегося 12 сентября. Само решение суда не опубликовано, так как дело слушалось в закрытом режиме. Суд тогда удовлетворил соответствующее ходатайство АО "Объединенная судостроительная корпорация", привлеченное к делу третьим лицом. Кабмин РФ в июне включил "Невский ССЗ" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). По данным ЕГРЮЛ, 49,99% предприятия принадлежит Arctech Helsinki Shipyard OY, остальные 50,01% числятся за самим судозаводом.ОСК в ходатайстве о проведении разбирательства в закрытом режиме сослалась на нормы закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями", которые позволяют ЭЗО не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию на основании требований ряда других законов.Как отметил суд, ОСК, являясь акционером иностранной холдинговой компании, одновременно является лицом, косвенно владеющим долями в уставном капитале ЭЗО "Невский ССЗ", которое обязано вступить в прямое владение его долями в порядке, установленном законом об ЭЗО, поэтому ОСК и ООО "Невский ССЗ" имеют право не раскрывать информацию. В то время как в открытом процессе такая информация может быть обнародована.Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в ЭЗО вступил в силу в сентябре 2023 года. Он позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям.Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Сообщалось, что корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход". ОСК в рамках сделки получила "Невский ССЗ" и 35 миллионов евро.

https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html

https://ria.ru/20240612/gazprom-1952330083.html

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московская область (подмосковье)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), объединенная судостроительная корпорация, экономика, евросоюз, сша