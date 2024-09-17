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США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2024
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23:04 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ssha-1973291381.html
США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН
США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2024
США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН
Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:04
2024-09-17T23:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Что касается двусторонних, то американцы не запрашивали через посольство", - сообщил он агентству, комментируя возможность двусторонних встреч на полях Генассамблеи, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре.
https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, анатолий антонов, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Анатолий Антонов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН

Посол Антонов: США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Что касается двусторонних, то американцы не запрашивали через посольство", - сообщил он агентству, комментируя возможность двусторонних встреч на полях Генассамблеи, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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В миреРоссияНью-Йорк (город)СШААнатолий АнтоновООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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