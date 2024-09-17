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США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН

США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН - РИА Новости, 17.09.2024

США не обращались к посольству России для встреч на полях ГА ООН

Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:04

2024-09-17T23:04

2024-09-17T23:04

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Власти США не обращались к посольству России для организации двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Что касается двусторонних, то американцы не запрашивали через посольство", - сообщил он агентству, комментируя возможность двусторонних встреч на полях Генассамблеи, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре.

https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, анатолий антонов, оон, генеральная ассамблея оон