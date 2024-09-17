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США призвали Иран не использовать события в Ливане для эскалации - РИА Новости, 17.09.2024
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21:15 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ssha-1973279993.html
США призвали Иран не использовать события в Ливане для эскалации
США призвали Иран не использовать события в Ливане для эскалации - РИА Новости, 17.09.2024
США призвали Иран не использовать события в Ливане для эскалации
США призывают Иран не использовать случившееся в Ливане как повод для эскалации, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:15
2024-09-17T21:15
в мире
иран
ливан
сша
происшествия
детонация сотен пейджеров в ливане
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США призывают Иран не использовать случившееся в Ливане как повод для эскалации, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. "Мы призываем Иран не использовать никакие инциденты и нестабильность для продвижения такой нестабильности и увеличения напряженности в регионе", - заявил Миллер на брифинге. Он добавил, что видел сообщения о ранении посла Ирана в ходе случившегося, но без получения подтверждения информации не берется оценивать ее.
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в мире, иран, ливан, сша, происшествия, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Иран, Ливан, США, Происшествия, Детонация сотен пейджеров в Ливане
США призвали Иран не использовать события в Ливане для эскалации

Госдеп призвал Иран не использовать детонацию пейджеров в Ливане для эскалации

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США призывают Иран не использовать случившееся в Ливане как повод для эскалации, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
Во вторник ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным СМИ, больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими.
"Мы призываем Иран не использовать никакие инциденты и нестабильность для продвижения такой нестабильности и увеличения напряженности в регионе", - заявил Миллер на брифинге.
Он добавил, что видел сообщения о ранении посла Ирана в ходе случившегося, но без получения подтверждения информации не берется оценивать ее.
Автомобиль скорой помощи на месте детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ливане при взрыве пейджера пострадал посол Ирана
Вчера, 17:19
 
В миреИранЛиванСШАПроисшествияДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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