https://ria.ru/20240917/ssha-1973268421.html
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ
Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:47
2024-09-17T19:47
2024-09-17T19:56
в мире
технологии
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_1:0:3361:1890_1920x0_80_0_0_c1c075e0cb3c7ce98fc07bb6dd4516be.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей, пишет Блумберг со ссылкой на Пентагон. "Затраты Пентагона на разработку и производство F-35 корпорации Lockheed Martin выросли почти на 10% до 485 миллиардов долларов, поскольку деньги нужны на улучшения двигателей", - пишет агентство. Ранее стоимость программы составляла 442 миллиарда долларов. Ее увеличение стало следствием необходимых издержек на борьбу с перегревом двигателей и "управлением тепловым режимом питания" истребителя, поскольку избыточный нагрев сокращает срок службы силовой установки. Указывается, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более одной тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более трех тысяч воздушных судов со сроком службы до 2088 года.
https://ria.ru/20240520/istrebitel-1946473834.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_421:0:2941:1890_1920x0_80_0_0_93ecc34fced13063e147b4b4d6568a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35
В мире, Технологии, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-35
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ
Блумберг: стоимость программы F-35 выросла на 10% и стала самой затратной в США