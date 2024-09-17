Рейтинг@Mail.ru
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 17.09.2024 (обновлено: 19:56 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ssha-1973268421.html
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ
Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:47
2024-09-17T19:56
в мире
технологии
сша
министерство обороны сша
lockheed martin
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_1:0:3361:1890_1920x0_80_0_0_c1c075e0cb3c7ce98fc07bb6dd4516be.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей, пишет Блумберг со ссылкой на Пентагон. "Затраты Пентагона на разработку и производство F-35 корпорации Lockheed Martin выросли почти на 10% до 485 миллиардов долларов, поскольку деньги нужны на улучшения двигателей", - пишет агентство. Ранее стоимость программы составляла 442 миллиарда долларов. Ее увеличение стало следствием необходимых издержек на борьбу с перегревом двигателей и "управлением тепловым режимом питания" истребителя, поскольку избыточный нагрев сокращает срок службы силовой установки. Указывается, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более одной тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более трех тысяч воздушных судов со сроком службы до 2088 года.
https://ria.ru/20240520/istrebitel-1946473834.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905787365_421:0:2941:1890_1920x0_80_0_0_93ecc34fced13063e147b4b4d6568a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35
В мире, Технологии, США, Министерство обороны США, Lockheed Martin , F-35
Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ

Блумберг: стоимость программы F-35 выросла на 10% и стала самой затратной в США

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей, пишет Блумберг со ссылкой на Пентагон.
«
"Затраты Пентагона на разработку и производство F-35 корпорации Lockheed Martin выросли почти на 10% до 485 миллиардов долларов, поскольку деньги нужны на улучшения двигателей", - пишет агентство.
Ранее стоимость программы составляла 442 миллиарда долларов. Ее увеличение стало следствием необходимых издержек на борьбу с перегревом двигателей и "управлением тепловым режимом питания" истребителя, поскольку избыточный нагрев сокращает срок службы силовой установки.
Указывается, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более одной тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более трех тысяч воздушных судов со сроком службы до 2088 года.
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Миллиарды в турбину. США сокращают закупки самого современного оружия
20 мая, 08:00
 
В миреТехнологииСШАМинистерство обороны СШАLockheed MartinF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала