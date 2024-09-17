https://ria.ru/20240917/ssha-1973268421.html

Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ

Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ - РИА Новости, 17.09.2024

Программа истребителей F-35 стала самой затратной в США, пишут СМИ

Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:47

2024-09-17T19:47

2024-09-17T19:56

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10% до 485 миллиардов долларов из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей, пишет Блумберг со ссылкой на Пентагон. "Затраты Пентагона на разработку и производство F-35 корпорации Lockheed Martin выросли почти на 10% до 485 миллиардов долларов, поскольку деньги нужны на улучшения двигателей", - пишет агентство. Ранее стоимость программы составляла 442 миллиарда долларов. Ее увеличение стало следствием необходимых издержек на борьбу с перегревом двигателей и "управлением тепловым режимом питания" истребителя, поскольку избыточный нагрев сокращает срок службы силовой установки. Указывается, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более одной тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более трех тысяч воздушных судов со сроком службы до 2088 года.

https://ria.ru/20240520/istrebitel-1946473834.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, lockheed martin , f-35