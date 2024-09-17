https://ria.ru/20240917/ssha-1973252699.html

СМИ: США и ЕС задерживают передачу Украине 50 миллиардов долларов

СМИ: США и ЕС задерживают передачу Украине 50 миллиардов долларов - РИА Новости, 17.09.2024

СМИ: США и ЕС задерживают передачу Украине 50 миллиардов долларов

США и Евросоюз задерживают предоставление Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов с замороженных российских активов из-за сохраняющихся технических и... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:05

2024-09-17T19:05

2024-09-17T19:05

россия

украина

сша

паоло джентилони

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

g7

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и Евросоюз задерживают предоставление Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов с замороженных российских активов из-за сохраняющихся технических и юридических разногласий, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Долгожданный план помощи Украине в восстановлении с использованием российских денег оказался в подвешенном состоянии, поскольку США и Европа изо всех сил пытаются договориться о том, как построить кредит на 50 миллиардов долларов, используя замороженные активы российского ЦБ, соблюдая при этом свои собственные законы", - говорится в публикации. Как сообщил газете на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, Вашингтону нужны гарантии того, что суверенные активы России останутся замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб Украине. "Другой высокопоставленный представитель США заявил, что необходимо срочно достичь соглашения с Европой в ближайшие несколько недель, отметив, что разногласия носят скорее технический, чем идеологический характер", - пишет издание. Также указывается, что напряженные переговоры между сторонами отражают проблемы, с которыми сталкивается "Большая семерка" (G7), пытаясь расширить свои полномочия. Ранее председательствующая в Совете ЕС Венгрия уже исключала из повестки заседания постпредов стран союза вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву. В ходе обсуждения постпреды должны заслушать Еврокомиссию по ее кредитному предложению. Тогда в Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию, заявили, что предложение еще не готово и работа над ним продолжается. При этом собеседник агентства подчеркивал, что ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца этого года. После официального внесения предложения ЕК оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием комиссии, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240724/aktivy-1961604976.html

https://ria.ru/20240524/aktivy-1948168090.html

https://ria.ru/20240524/g7-1948249025.html

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россия, украина, сша, паоло джентилони, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии