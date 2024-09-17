https://ria.ru/20240917/ssha-1973230587.html

В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем

В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем - РИА Новости, 17.09.2024

В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем

США восстанавливают военный аэродром для своих ВВС на острове Тиниан в Тихом океане для подготовки к возможному противостоянию с Китаем, сообщает издание... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:48

2024-09-17T17:48

2024-09-17T17:48

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США восстанавливают военный аэродром для своих ВВС на острове Тиниан в Тихом океане для подготовки к возможному противостоянию с Китаем, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки и представителя ВВС США. "Заросший аэродром на небольшом острове в Тихом океане… сейчас восстанавливается ВВС США, которые готовятся к возможной будущей схватке с Китаем", - пишет издание. Отмечается, что на восстановление аэродрома Тиниан Пентагон планирует потратить около полумиллиарда долларов. Точная дата завершения проекта неизвестна. Представитель ВВС США подтвердил изданию факт восстановления аэродрома, заявив, что он позволит быстро развертывать силы в различных условиях. Издание указывает, что восстановление аэродрома ВВС США на острове Тиниан связано с реализацией в американской армии доктрины Agile Combat Employment (ACE). Как поясняет издание, эта доктрина предполагает рассредоточение военных сил США малыми группами по различным удаленным друг от друга местам базирования для того, чтобы усложнить противнику задачу по их уничтожению. Издание напоминает, что в августе 1945 года с аэродрома на острове Тиниан вылетели два бомбардировщика США, которые сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html

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в мире, сша, тихий океан, китай, министерство обороны сша