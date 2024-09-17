Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ssha-1973230587.html
В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем
В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем - РИА Новости, 17.09.2024
В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем
США восстанавливают военный аэродром для своих ВВС на острове Тиниан в Тихом океане для подготовки к возможному противостоянию с Китаем, сообщает издание... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:48
2024-09-17T17:48
в мире
сша
тихий океан
китай
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580549534_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_947c57f3742b7f077db65890663d95e2.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США восстанавливают военный аэродром для своих ВВС на острове Тиниан в Тихом океане для подготовки к возможному противостоянию с Китаем, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки и представителя ВВС США. "Заросший аэродром на небольшом острове в Тихом океане… сейчас восстанавливается ВВС США, которые готовятся к возможной будущей схватке с Китаем", - пишет издание. Отмечается, что на восстановление аэродрома Тиниан Пентагон планирует потратить около полумиллиарда долларов. Точная дата завершения проекта неизвестна. Представитель ВВС США подтвердил изданию факт восстановления аэродрома, заявив, что он позволит быстро развертывать силы в различных условиях. Издание указывает, что восстановление аэродрома ВВС США на острове Тиниан связано с реализацией в американской армии доктрины Agile Combat Employment (ACE). Как поясняет издание, эта доктрина предполагает рассредоточение военных сил США малыми группами по различным удаленным друг от друга местам базирования для того, чтобы усложнить противнику задачу по их уничтожению. Издание напоминает, что в августе 1945 года с аэродрома на острове Тиниан вылетели два бомбардировщика США, которые сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.
https://ria.ru/20240730/ssha-1962817584.html
https://ria.ru/20240418/kendall-1940692814.html
сша
тихий океан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580549534_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d2bfbead9b7cf3cca561bb116479c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тихий океан, китай, министерство обороны сша
В мире, США, Тихий океан, Китай, Министерство обороны США
В США рассказали о подготовке к возможному противостоянию с Китаем

Newsweek: США восстанавливают военный аэродром на острове Тиниан в Тихом океане

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick KibbeyАмериканский военнослужащий
Американский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick Kibbey
Американский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. США восстанавливают военный аэродром для своих ВВС на острове Тиниан в Тихом океане для подготовки к возможному противостоянию с Китаем, сообщает издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки и представителя ВВС США.
"Заросший аэродром на небольшом острове в Тихом океане… сейчас восстанавливается ВВС США, которые готовятся к возможной будущей схватке с Китаем", - пишет издание.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе
30 июля, 01:17
Отмечается, что на восстановление аэродрома Тиниан Пентагон планирует потратить около полумиллиарда долларов. Точная дата завершения проекта неизвестна.
Представитель ВВС США подтвердил изданию факт восстановления аэродрома, заявив, что он позволит быстро развертывать силы в различных условиях.
Издание указывает, что восстановление аэродрома ВВС США на острове Тиниан связано с реализацией в американской армии доктрины Agile Combat Employment (ACE). Как поясняет издание, эта доктрина предполагает рассредоточение военных сил США малыми группами по различным удаленным друг от друга местам базирования для того, чтобы усложнить противнику задачу по их уничтожению.
Издание напоминает, что в августе 1945 года с аэродрома на острове Тиниан вылетели два бомбардировщика США, которые сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Американский министр заподозрил Китай в создании армии для победы над США
18 апреля, 01:48
 
В миреСШАТихий океанКитайМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала