В США предложили наложить санкции на импорт российского гелия, пишут СМИ
Politico: Байдена попросили наложить санкции на российский гелий
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Американские законодатели из числа демократов и республиканцев написали письма администрации президента США Джо Байдена с просьбой наложить санкции на импорт российского гелия, сообщает газета Politico.
"Два сенатора и более десятка членов палаты представителей из обеих партий написали письма администрации Байдена с просьбой подвергнуть санкциям импорт и распространение гелия из России, чтобы попытаться замедлить рост числа мер страны, направленных на то, чтобы Россия стала глобальным поставщиком гелия", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на отправленные в Белый дом письма.
Отмечается, что письмо членов палаты представителей конгресса адресовано госсекретарю Энтони Блинкену, главе минфина Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо, в то время как сенаторы в своем письме обратились к Байдену.
"Россия надеется закрепиться на растущем мировом рынке гелия и, скорее всего, сможет этого добиться, если США и наши союзники не ограничат ее неблаговидную кампанию с помощью соответствующих санкций", - говорится в письме сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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