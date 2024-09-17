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Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США - РИА Новости, 17.09.2024
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14:43 17.09.2024 (обновлено: 16:31 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ssha-1973181331.html
Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США
Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США - РИА Новости, 17.09.2024
Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США
США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз более чем за 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:43
2024-09-17T16:31
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камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз более чем за 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в разговоре с Politico. &quot;Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел более чем за 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности&quot;, — сказал он.Как отметил Коэн, безопасность Штатов сталкивается с физическими угрозами и угрозами в киберпространстве как из-за границы, так и от факторов, действующих на территории страны. Он также обратил внимание, что сейчас злоумышленники "полностью овладели силой, которой обладает интернет". Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов медленно адаптируются к этим изменениям. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. На последнего совершили уже две попытки покушения.
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, politico
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Politico
Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США

Коэн: США столкнулись с самым сложным и опасным комплексом угроз за 40 лет

© AP Photo / Amanda Andrade-RhoadesБывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн
Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Amanda Andrade-Rhoades
Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз более чем за 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в разговоре с Politico.
«

"Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел более чем за 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности", — сказал он.

Как отметил Коэн, безопасность Штатов сталкивается с физическими угрозами и угрозами в киберпространстве как из-за границы, так и от факторов, действующих на территории страны. Он также обратил внимание, что сейчас злоумышленники "полностью овладели силой, которой обладает интернет".
Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов медленно адаптируются к этим изменениям.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. На последнего совершили уже две попытки покушения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
19 июня, 08:00
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампPolitico
 
 
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