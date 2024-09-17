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Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США

Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США - РИА Новости, 17.09.2024

Бывший американский чиновник сделал мрачное заявление о кризисе в США

США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз более чем за 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:43

2024-09-17T14:43

2024-09-17T16:31

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дональд трамп

politico

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз более чем за 40 лет, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в разговоре с Politico. "Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самым сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который я видел более чем за 40 лет работы в правоохранительных органах, в области внутренней и национальной безопасности", — сказал он.Как отметил Коэн, безопасность Штатов сталкивается с физическими угрозами и угрозами в киберпространстве как из-за границы, так и от факторов, действующих на территории страны. Он также обратил внимание, что сейчас злоумышленники "полностью овладели силой, которой обладает интернет". Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что сотрудники сил безопасности и правоохранительных органов медленно адаптируются к этим изменениям. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. На последнего совершили уже две попытки покушения.

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, politico