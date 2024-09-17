Гольф-клуб, где покушались на Трампа, не обыскали заранее, пишут СМИ
NYT: cекретная служба США не обыскивала заранее место покушения на Трампа
© AP Photo / Terry RennaПолицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа
© AP Photo / Terry Renna
Полицейский регулирует движение возле гольф-клуба Trump International Golf Club в штате Флорида после предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Секретная служба США призналась в том, что не проводила предварительный обыск территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет газета New York Times.
"Секретная служба в воскресенье не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International в городе Уэст-Палм-Бич штата Флорида, перед тем, как экс-президент Дональд Трамп приехал туда на игру - признание, которое снова поставило и так находящееся под давлением ведомство в центр пристального внимания спустя два месяца после аналогичного эпизода в Пенсильвании", - говорится в публикации.
По словам исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу, которые приводятся в газете, Трамп не должен был ехать 15 сентября в гольф-клуб. "Роу заявил, что в официальном расписании кандидата в президента от республиканцев не было поставлено посещения поля для гольфа", - отмечает газета.
Роу не уточнил, имел ли он в виду, что у агентов Секретной службы не было времени времени на обыск территории поля, пишет газета.
Газета также указывает, что, по данным ФБР, подозреваемый в покушении беспрепятственно находился рядом с полем для гольфа почти 12 часов до того, как он открыл стрельбу.
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Ранее газета inews со ссылкой на источники в британской и американской разведках сообщала, что Секретная служба США не может гарантировать предотвращение новых нападений на Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, а общественная риторика в сети создала слишком большую угрозу проведению предвыборных кампаний.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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