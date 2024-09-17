https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html

В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники

В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 17.09.2024

В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники

В США арестован гражданин РФ Денис Постовой по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, говорится в заявлении американского... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:31

2024-09-17T00:31

2024-09-17T01:02

сша

россия

флорида

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953252058_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_dd865108d29530f1c63ee0938dcb6f14.jpg

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. В США арестован гражданин РФ Денис Постовой по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, говорится в заявлении американского минюста. "Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов", - утверждается в распространенном сообщении ведомства. Американские власти обвиняют россиянина в экспорте микроэлектроники, которая может использоваться для военных нужд, в том числе при производстве беспилотников. Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.

https://ria.ru/20240824/petrov-1968186214.html

https://ria.ru/20240815/moskva-1966455364.html

сша

россия

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, флорида, в мире