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В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 17.09.2024
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00:31 17.09.2024 (обновлено: 01:02 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники - РИА Новости, 17.09.2024
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники
В США арестован гражданин РФ Денис Постовой по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, говорится в заявлении американского... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T00:31
2024-09-17T01:02
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. В США арестован гражданин РФ Денис Постовой по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, говорится в заявлении американского минюста. "Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов", - утверждается в распространенном сообщении ведомства. Американские власти обвиняют россиянина в экспорте микроэлектроники, которая может использоваться для военных нужд, в том числе при производстве беспилотников. Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.
https://ria.ru/20240824/petrov-1968186214.html
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сша, россия, флорида, в мире
США, Россия, Флорида, В мире
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте микроэлектроники

В США арестовали россиянина по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

© Фото : Round Rock PoliceАвтомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США
Автомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Round Rock Police
Автомобиль полиции города Раунд-Рок в Техасе, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. В США арестован гражданин РФ Денис Постовой по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, говорится в заявлении американского минюста.
"Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов", - утверждается в распространенном сообщении ведомства.
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Американские власти обвиняют россиянина в экспорте микроэлектроники, которая может использоваться для военных нужд, в том числе при производстве беспилотников.
Согласно данным судебного портала США, первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.
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