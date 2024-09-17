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Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты - РИА Новости, 17.09.2024
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12:05 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/sputniki-1973138074.html
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты - РИА Новости, 17.09.2024
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты
Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:05
2024-09-17T12:05
плесецк
россия
герман титов
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. Ранее министерство проинформировало, что в 10.00 мск ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками была успешно запущена с космодрома Плесецк. "Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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плесецк, россия, герман титов, воздушно-космические силы россии, безопасность
Плесецк, Россия, Герман Титов, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты

Военные спутники, запущенные "Ангарой" с Плесецка, вывели на целевые орбиты

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее министерство проинформировало, что в 10.00 мск ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками была успешно запущена с космодрома Плесецк.
"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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ПлесецкРоссияГерман ТитовВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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