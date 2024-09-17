https://ria.ru/20240917/sputniki-1973138074.html
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты - РИА Новости, 17.09.2024
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты
Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:05
2024-09-17T12:05
2024-09-17T12:05
плесецк
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герман титов
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. Ранее министерство проинформировало, что в 10.00 мск ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками была успешно запущена с космодрома Плесецк. "Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/raketa-1972883967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
плесецк, россия, герман титов, воздушно-космические силы россии, безопасность
Плесецк, Россия, Герман Титов, Воздушно-космические силы России, Безопасность
Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты
Военные спутники, запущенные "Ангарой" с Плесецка, вывели на целевые орбиты