https://ria.ru/20240917/sputniki-1973138074.html

Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты

Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты - РИА Новости, 17.09.2024

Военные спутники, запущенные с космодрома Плесецк, вывели на целевые орбиты

Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:05

2024-09-17T12:05

2024-09-17T12:05

плесецк

россия

герман титов

воздушно-космические силы россии

безопасность

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Военные спутники, запущенные ракетой "Ангара" с космодрома Плесецк, выведены на целевые орбиты, с ними установлена устойчивая связь, сообщили в Минобороны РФ. Ранее министерство проинформировало, что в 10.00 мск ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с военными спутниками была успешно запущена с космодрома Плесецк. "Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носителя легкого класса "Ангара-1.2" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/raketa-1972883967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

плесецк, россия, герман титов, воздушно-космические силы россии, безопасность