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Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля - РИА Новости, 17.09.2024
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05:09 17.09.2024 (обновлено: 09:36 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html
Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля
Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля - РИА Новости, 17.09.2024
Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля
Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:09
2024-09-17T09:36
испания
нидерланды
франция
евросоюз
евростат
экономика
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды — на четверть, до 57,2 миллиона евро.Франция, которая является вторым крупнейшим импортером российского СПГ, наоборот, в июле уменьшила закупки на 11%, до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила импорт вдвое, до 47,7 миллиона долларов.В целом за семь месяцев Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на четыре миллиарда евро против 5,5 миллиарда годом ранее. Но, несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ подскочила до 18,6% с 13,3%. Это произошло благодаря падению импорта в ЕС из других источников вдвое.В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969888428.html
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испания, нидерланды, франция, евросоюз, евростат, экономика
Испания, Нидерланды, Франция, Евросоюз, Евростат, Экономика
Евросоюз увеличил закупки российского СПГ до максимума с февраля

ЕС в июле нарастил закупки СПГ из России до максимума с февраля

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз у причала завода по производству СПГ
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Импорт в июле вырос примерно на 13,5% как в месячном, так и годовом выражении. Главным покупателем стала Испания, нарастившая закупки в 2,3 раза — до 240,8 миллиона евро. Кроме того, импорт увеличили Нидерланды — на четверть, до 57,2 миллиона евро.
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В целом за семь месяцев Евросоюз приобрел у России сжиженного природного газа на четыре миллиарда евро против 5,5 миллиарда годом ранее. Но, несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ подскочила до 18,6% с 13,3%. Это произошло благодаря падению импорта в ЕС из других источников вдвое.
В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
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В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
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