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Российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
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14:11 17.09.2024 (обновлено: 14:25 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973177115.html
Российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области
Российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024
Российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и сорвала четыре попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:11
2024-09-17T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и сорвала четыре попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за прошедшие сутки группировка сорвала четыре попытки атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька."В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240917/kurskaya_oblast-1973092968.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область
Российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и сорвала четыре попытки атак ВСУ в Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Кроме того, за прошедшие сутки группировка сорвала четыре попытки атак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.
"В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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