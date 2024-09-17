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Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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12:18 17.09.2024 (обновлено: 12:22 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973142107.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:18
2024-09-17T12:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
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безопасность
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 20 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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