https://ria.ru/20240917/spetsoperatsiya-1973142107.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:18
2024-09-17T12:18
2024-09-17T12:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html
запорожская область
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Безопасность
Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 20 военных в зоне ответственности "Днепра"