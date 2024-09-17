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Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 20 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:18

2024-09-17T12:18

2024-09-17T12:22

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 20 военных, 152 мм орудие Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, 152 мм орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

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Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , безопасность