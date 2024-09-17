https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html

Сноуден предположил, с чем связана детонация пейджеров в Ливане

Сноуден предположил, с чем связана детонация пейджеров в Ливане - РИА Новости, 17.09.2024

Сноуден предположил, с чем связана детонация пейджеров в Ливане

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что детонация пейджеров в разных районах Ливана скорее связана с работой встроенных взрывных устройств,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:18

2024-09-17T21:18

2024-09-17T21:18

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детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что детонация пейджеров в разных районах Ливана скорее связана с работой встроенных взрывных устройств, а не хакерской атакой. Ранее во вторник ливанское национальное агентство NNA сообщило, что десятки человек пострадали при детонации пейджеров в южном пригороде Бейрута. При этом ливанский телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда сообщил, что при детонации пейджеров пострадали сотни граждан в разных районах Ливана. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Кажется, что, скорее всего, это встроенные взрывные устройства, а не хакерская атака", - пишет Сноуден в соцсети X. Он указал на то, что на такие мысли его натолкнули полученные пострадавшими похожие серьезные ранения. "Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев", - добавил Сноуден. Он допустил, что за детонацией может стоять Израиль и обвинил его в безрассудности используемых методов. "Неотличимо от терроризма", - подчеркнул экс-сотрудник американских спецслужб.

https://ria.ru/20240917/livan-1973228681.html

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, ливан, сша, бейрут, эдвард сноуден, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане