https://ria.ru/20240917/snagost-1973091342.html

Минобороны опубликовало кадры освобождения Снагости в Курской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Снагости в Курской области - РИА Новости, 17.09.2024

Минобороны опубликовало кадры освобождения Снагости в Курской области

Минобороны России обнародовало кадры освобождения десантниками населенного пункта Снагость в Курской области. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:05

2024-09-17T05:05

2024-09-17T08:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

бмд-2

россия

курская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 сен - РИА Новости. Минобороны России обнародовало кадры освобождения десантниками населенного пункта Снагость в Курской области. "Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Север" продолжили улучшение положения по переднему краю и 13 сентября 2024 года освободили населенный пункт Снагость в Кореневском районе Курской области", — рассказали в ведомстве.В ходе воздушной разведки была вскрыта система обороны, основные опорные пункты и техника противника в населенном пункте и на его окраинах. Воспользовавшись эффектом неожиданности, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм населенного пункта, рассказали в Минобороны.Десантников с воздуха прикрывали операторы БПЛА. Они предупреждали о выявленном вооружении противника, которое сразу уничтожалось огнем БМД. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом, закрепились и перешли к удержанию населенного пункта Снагость", — отметили в оборонном ведомстве. Двенадцатого сентября Минобороны России сообщило, что за двое суток группировка войск "Север" освободила десять населенных пунктов в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.Как заявлял президент Владимир Путин, Киев, совершив атаку на Курскую область, хотел остановить наступление России в Донбассе, но ничего не получилось.

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https://ria.ru/20240914/svo-1972673369.html

https://ria.ru/20240913/dolinovka-1972540402.html

россия

курская область

брянская область

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Освобождение десантниками населенного пункта Снагость в Курской области Минобороны показало кадры освобождения десантниками населенного пункта Снагость в Курской области. 2024-09-17T05:05 true PT1M16S

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владимир путин, валерий герасимов, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бмд-2, россия, курская область, брянская область