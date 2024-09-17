Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ
Time: подозреваемый в покушении на Трампа Раут останавливался в казармах ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут был "по сути бездомным", когда посещал Киев, он останавливался в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time со ссылкой на источники.
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"Раут был "по сути бездомным" в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей", — говорится в публикации.
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По данным источников, Раут часто и эксцентрично появлялся в центре Киева.
По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" Раут описал свои попытки присоединиться к ВСУ и заявил, что с учетом отсутствия опыта военной службы в 56 лет его "постоянно разворачивали". В интервью Semafor в марте 2023 года Раут жаловался на трудности работы в ВСУ и неуважение к иностранным наемникам со стороны украинских военных. Расширенный материал по интервью был опубликован после второго покушения на Трампа.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.