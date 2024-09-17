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Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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23:59 17.09.2024 (обновлено: 00:07 18.09.2024)
https://ria.ru/20240917/smi-1973296412.html
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут был "по сути бездомным", когда посещал Киев, он останавливался в казармах... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-17T23:59
2024-09-18T00:07
в мире
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сша
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут был "по сути бездомным", когда посещал Киев, он останавливался в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time со ссылкой на источники."Раут был "по сути бездомным" в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей", — говорится в публикации.По данным источников, Раут часто и эксцентрично появлялся в центре Киева.По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" Раут описал свои попытки присоединиться к ВСУ и заявил, что с учетом отсутствия опыта военной службы в 56 лет его "постоянно разворачивали". В интервью Semafor в марте 2023 года Раут жаловался на трудности работы в ВСУ и неуважение к иностранным наемникам со стороны украинских военных. Расширенный материал по интервью был опубликован после второго покушения на Трампа. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240916/tramp-1973045327.html
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в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве, сообщили СМИ

Time: подозреваемый в покушении на Трампа Раут останавливался в казармах ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут был "по сути бездомным", когда посещал Киев, он останавливался в казармах украинских военных частей, пишет журнал Time со ссылкой на источники.
«
"Раут был "по сути бездомным" в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей", — говорится в публикации.
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ВСУ признали контакты с подозреваемым во втором покушении на Трампа
16 сентября, 18:45
По данным источников, Раут часто и эксцентрично появлялся в центре Киева.
По данным телеканала CNN, в своем самиздате под названием "Война на Украине, которую не выиграть" Раут описал свои попытки присоединиться к ВСУ и заявил, что с учетом отсутствия опыта военной службы в 56 лет его "постоянно разворачивали". В интервью Semafor в марте 2023 года Раут жаловался на трудности работы в ВСУ и неуважение к иностранным наемникам со стороны украинских военных. Расширенный материал по интервью был опубликован после второго покушения на Трампа.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Покушавшийся на Трампа сторонник ВСУ признавал невозможность победы Украины
16 сентября, 15:15
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы УкраиныФБРАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
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