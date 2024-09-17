https://ria.ru/20240917/slovakiya-1973105164.html

Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро

Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро - РИА Новости, 17.09.2024

Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро

Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:12

2024-09-17T09:12

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БРАТИСЛАВА, 17 сен - РИА Новости. Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр окружающей среды Томаш Тараба. "Ущерб по всей Словакии, по оценкам, колеблется на уровне около 20 миллионов евро", - написал Тараба во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.*Больше всего пострадали от экстремально дождливой и ветреной погоды, которая сохранялась на протяжении четырех дней, западные части Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что наводнения, которые были вызваны сильными дождями, нанесли большой ущерб, но государство сможет его компенсировать. Власти Братиславы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождливой погоды 13 сентября. Ряд мероприятий, которые планировались в городе на выходные, были отменены из-за погоды. Власти словацкой столицы также просили жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения скверов и парков, где был высок риск падения деревьев. В понедельник в западных районах города были закрыты школы и детские сады. Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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