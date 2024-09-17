Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро
Власти Словакии оценили ущерб от наводнений в 20 миллионов евро
© AP Photo / Tomas HrivnakРабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024
© AP Photo / Tomas Hrivnak
Рабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024
БРАТИСЛАВА, 17 сен - РИА Новости. Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр окружающей среды Томаш Тараба.
"Ущерб по всей Словакии, по оценкам, колеблется на уровне около 20 миллионов евро", - написал Тараба во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.*
Больше всего пострадали от экстремально дождливой и ветреной погоды, которая сохранялась на протяжении четырех дней, западные части Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что наводнения, которые были вызваны сильными дождями, нанесли большой ущерб, но государство сможет его компенсировать.
Власти Братиславы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождливой погоды 13 сентября. Ряд мероприятий, которые планировались в городе на выходные, были отменены из-за погоды. Власти словацкой столицы также просили жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения скверов и парков, где был высок риск падения деревьев. В понедельник в западных районах города были закрыты школы и детские сады.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Число погибших при наводнении в Чехии увеличилось
16 сентября, 20:24