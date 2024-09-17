Рейтинг@Mail.ru
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 17.09.2024 (обновлено: 12:21 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/slovakiya-1973105164.html
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро - РИА Новости, 17.09.2024
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро
Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:12
2024-09-17T12:21
в мире
словакия
россия
братислава
роберт фицо
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973142762_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_1dddee49e0ef9495047cbd3b8cb0dc9e.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 сен - РИА Новости. Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр окружающей среды Томаш Тараба. "Ущерб по всей Словакии, по оценкам, колеблется на уровне около 20 миллионов евро", - написал Тараба во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.*Больше всего пострадали от экстремально дождливой и ветреной погоды, которая сохранялась на протяжении четырех дней, западные части Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что наводнения, которые были вызваны сильными дождями, нанесли большой ущерб, но государство сможет его компенсировать. Власти Братиславы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождливой погоды 13 сентября. Ряд мероприятий, которые планировались в городе на выходные, были отменены из-за погоды. Власти словацкой столицы также просили жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения скверов и парков, где был высок риск падения деревьев. В понедельник в западных районах города были закрыты школы и детские сады. Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240916/chehija-1973061546.html
словакия
россия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973142762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec4adf1c843c21a8cb801eaa781843f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, братислава, роберт фицо, facebook
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Роберт Фицо, Facebook
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро

Власти Словакии оценили ущерб от наводнений в 20 миллионов евро

© AP Photo / Tomas HrivnakРабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024
Рабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Tomas Hrivnak
Рабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 17 сен - РИА Новости. Ущерб от наводнений, спровоцированных экстремально дождливой погодой, в Словакии оценивается на уровне 20 миллионов евро, сообщил вице-премьер-министр окружающей среды Томаш Тараба.
"Ущерб по всей Словакии, по оценкам, колеблется на уровне около 20 миллионов евро", - написал Тараба во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.*
Больше всего пострадали от экстремально дождливой и ветреной погоды, которая сохранялась на протяжении четырех дней, западные части Словакии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник заявил, что наводнения, которые были вызваны сильными дождями, нанесли большой ущерб, но государство сможет его компенсировать.
Власти Братиславы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дождливой погоды 13 сентября. Ряд мероприятий, которые планировались в городе на выходные, были отменены из-за погоды. Власти словацкой столицы также просили жителей города в ближайшие дни воздержаться от посещения скверов и парков, где был высок риск падения деревьев. В понедельник в западных районах города были закрыты школы и детские сады.
Ранее Словацкий гидрометеорологический институт предупредил о продолжительных сильных дождях на протяжении нескольких дней и возможных паводках. По данным метеорологов, порывистый ветер и сильные дожди затронули не только Словакию, но и граничащие с ней Чехию, Польшу и Австрию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Последствия наводнения в Чехии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Число погибших при наводнении в Чехии увеличилось
16 сентября, 20:24
 
В миреСловакияРоссияБратиславаРоберт ФицоFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала