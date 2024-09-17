https://ria.ru/20240917/sledy-1973026161.html

"Следы находят по всему миру". О чем умалчивает Библия

"Следы находят по всему миру". О чем умалчивает Библия - РИА Новости, 17.09.2024

"Следы находят по всему миру". О чем умалчивает Библия

Православные отмечают день памяти Моисея Боговидца. С этим пророком связана одна из загадок мировой истории — где находится Ковчег Завета. Драгоценный ящик с... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:00

2024-09-17T08:07

религия

иерусалим

красное море

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти Моисея Боговидца. С этим пророком связана одна из загадок мировой истории — где находится Ковчег Завета. Драгоценный ящик с десятью заповедями хранился в Иерусалимском храме, затем исчез. Сегодня археологи ищут его даже в самых отдаленных уголках света. О гипотезах ученых — в материале РИА Новости.Только раз в годС горы Синай Моисей сошел с двумя каменными скрижалями. На них был высечен договор между Богом и людьми — знаменитые десять заповедей. Это, пожалуй, главная святыня для еврейского народа.Для табличек Всевышний повелел создать специальное хранилище. В Библии оно описано с детальной точностью."И пусть сделают ковчег из дерева ситтим (акации, широко распространенной в те времена на побережье Красного моря, где в итоге и изготовили ковчег. — Прим. ред.): два локтя с половиною (115-125 сантиметров) длина его, полтора локтя (65-75 сантиметров) ширина и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верху его золотой венец кругом", — говорится в Писании.Сверху священный ящик покрывала массивная крышка из чистого золота. А переносить его могли лишь божьи служители на длинных шестах. Ковчег сопровождал иудеев как в период сорокалетнего скитания по пустыне, так и в процессе отвоевания Ханаанской земли.Для этого даже соорудили скинию — походный храм, в котором на протяжении трех столетий совершали богослужения.Лишь в IX веке до нашей эры, в царствование Давида, святыня обрела постоянное место. Правитель поставил молельню на горе Сион в Иерусалиме. А его сын — Соломон — позднее воздвиг там внушительных размеров храм.Ковчег находился в особом месте, которое называлось святая святых. Заходить туда мог исключительно первосвященник. Да и то раз в год. Поэтому в библейских книгах, охватывающих период после Соломона, о скрижалях почти не говорится.В списках не значилсяПоследнее упоминание о них относится к 622 году до нашей эры. Тогда иудейский царь Иосия повелел храмовым служителям более не носить ковчег на плечах. Отсюда — предположение библеистов, что святыню периодически все же демонстрировали народу.Что было потом — источники умалчивают. Видимо, строжайшие запреты сыграли с артефактом злую шутку. В 586-м Иерусалим разрушил вавилонский царь Навуходоносор. От храма тогда камня на камне не оставили.Евреи же вскоре попали в Вавилон, где провели в плену долгие годы. За это время о главной святыне — ни слова. Что удивительно, не попала она и в знаменитый список персидского царя Кира, который в 538-м вернул иудейские реликвии в столицу Земли обетованной.Он также разрешил евреям возвратиться домой. Те заново отстроили храм. Но святая святых, видимо, оставалась пустой. "На месте ковчега был камень вышиной в три пальца", — писал историк I века Иосиф Флавий.Какова судьба реликвии — непонятно. Об этом спорят уже 2500 лет. Еще в древности некоторые иудейские учителя утверждали, что вавилоняне уничтожили ковчег вместе с храмом. Другие возражали: его забрали с собой жадные до золота воины. Третьи и вовсе уверяли, что ящик надежно спрятали задолго до вторжения Навуходоносора."Не выдержал"Одна подсказки есть. В Библии разрушение Иерусалимского храма однозначно связано с "грехопадением народа", отказавшегося поклоняться истинному Богу. А все из-за долгого правления царя Манассии.Он насадил в стране культ финикийского Ваала и вавилонской Иштар, "гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников". Святотатство яро обличал пророк Иеремия. Согласно Книге Маккавеев, Ковчег Завета чудесным образом последовал за ним, "не выдержав мерзости" греха. Пророк отправился к горе Нево, где, по преданию, умер Моисей."Придя туда, Иеремия нашел жилище в пещере, и внес туда скинию, и ковчег, и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его", — написано в Книге Маккавеев.Получается, главная реликвия так и не вернулась в Иерусалим. Уже в XX веке это побудило археологов искать ее к востоку от Мертвого моря. Последние масштабные раскопки провели в 1930-х. Но все безуспешно.Библеисты объяснили неудачу так: рассказ о Иеремии записан не раньше II века до нашей эры. Поэтому и Ковчег следует искать в другом месте.Секретный тоннель и тайный храмПоскольку доступ к реликвии был только у первосвященников, возможно, именно они ее спрятали. Есть версия, что служители во время осады Иерусалима воспользовались системой тоннелей под горой Сион.О сети ходов, самые древние из которых относятся ко временам Соломона, узнали относительно недавно. В начале XX века группа археологов обнаружила под Храмовой горой подземные коридоры, ведущие к Силоамской купели. Вероятно, они выполняли функцию водопровода. Там и искали Ковчег — снова без результата. В наши же дни полноценно исследовать подземелье невозможно из-за сложного правового статуса горы.Правда, возникает закономерный вопрос: если артефакт спрятали под горой в VI веке до нашей эры, почему его не вернули на место пятьсот лет спустя — когда царь Ирод возвел Второй Иерусалимский храм. Отсюда — еще одна теория о местонахождении Ковчега.Пять лет назад израильские археологи обнаружили в городке Бет-Шемеш развалины святилища возрастом не менее трех тысяч лет. Строение необычное: в центре — огромный каменный стол. Предположительно, туда ставили массивный ящик со Скрижалями Завета."Планировка очень похожа на описание, данное в библейской книге пророка Самуила. Еще при царе Давиде для ковчега возвели специальный временный храм, чтобы спрятать от филистимлян, с которыми тогда воевал еврейский народ", — рассказал журналистам профессор археологии Тель-Авивского университета Цви Ледерман.Вполне возможно, что спустя пару столетий реликвию вновь привезли сюда. Правда, как указывают исследователи, это событие не зафиксировано в письменных источниках. Так что гипотеза получилась сомнительная.Правдоподобно и сомнительноНо есть и вовсе необычное предположение: Ковчег — в Африке. Известно, что на востоке континента, в Эфиопии, иудаизм исповедовали еще в V веке до нашей эры.Местные жители верят, что религию им принес царь Менелик — сын Соломона и царицы Савской. Вступив на трон, он отправился в Иерусалим за "новой верой" и привез оттуда главную святыню. С тех пор она хранится в столице — городе Аксуме.Ученые считали историю выдуманной от начала и до конца. Однако немецкие археологи нашли косвенное подтверждение африканского сказания. В 2008-м они наткнулись на руины гигантского дворцового комплекса: множество залов, несколько колодцев. Очевидно, правитель, обитавший здесь, был сказочно богат.По сей день эфиопы уверены, что Ковчег хранится у них. Мол, в IV веке, с принятием христианства, его перенесли из дворца Менелика в храм Девы Марии Сионской. Только вот проверить это никак нельзя. Артефакт не демонстрируют публике, а помещение, где он находится, огорожено колючей проволокой. Заходить туда может лишь один священник-смотритель.Отсюда — здоровый скептицизм исследователей к эфиопской святыне. А значит, вопрос о местонахождении легендарного Ковчега Завета до сих пор остается открытым.

https://ria.ru/20240912/relikviya-1972099999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, красное море, аналитика - религия и мировоззрение