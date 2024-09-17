https://ria.ru/20240917/siriya-1973294860.html

Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны

Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны - РИА Новости, 17.09.2024

Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны

Реализация кибератаки с подрывом пейджеров в разных регионах Ливана является стремлением Израиля к расширению масштабов войны, сообщается в заявлении МИД Сирии. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T23:32

2024-09-17T23:32

2024-09-17T23:46

в мире

сирия

израиль

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

хезболла

биньямин нетаньяху

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БЕЙРУТ, 17 сен – РИА Новости. Реализация кибератаки с подрывом пейджеров в разных регионах Ливана является стремлением Израиля к расширению масштабов войны, сообщается в заявлении МИД Сирии."Сирия осуждает это кровавое террористическое преступление Израиля в отношении гражданских в Ливане, которое отображает намерение Израиля расширить масштабы войны в стремлении большего кровопролития", - написано в заявлении МИД.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html

https://ria.ru/20240917/iran-1973295618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, биньямин нетаньяху