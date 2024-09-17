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Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны - РИА Новости, 17.09.2024
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23:32 17.09.2024 (обновлено: 23:46 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/siriya-1973294860.html
Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны
Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны - РИА Новости, 17.09.2024
Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны
Реализация кибератаки с подрывом пейджеров в разных регионах Ливана является стремлением Израиля к расширению масштабов войны, сообщается в заявлении МИД Сирии. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T23:32
2024-09-17T23:46
в мире
сирия
израиль
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
хезболла
биньямин нетаньяху
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БЕЙРУТ, 17 сен – РИА Новости. Реализация кибератаки с подрывом пейджеров в разных регионах Ливана является стремлением Израиля к расширению масштабов войны, сообщается в заявлении МИД Сирии."Сирия осуждает это кровавое террористическое преступление Израиля в отношении гражданских в Ливане, которое отображает намерение Израиля расширить масштабы войны в стремлении большего кровопролития", - написано в заявлении МИД.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240917/peydzhery-1973283594.html
https://ria.ru/20240917/iran-1973295618.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, хезболла, биньямин нетаньяху
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Хезболла, Биньямин Нетаньяху
Сирия обвинила Израиль в стремлении к расширению войны

МИД Сирии: подрывом пейджеров в Ливане Израиль стремится к расширению войны

© Фото : соцсетиМесто детонации пейджеров в Бейруте
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Место детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 17 сен – РИА Новости. Реализация кибератаки с подрывом пейджеров в разных регионах Ливана является стремлением Израиля к расширению масштабов войны, сообщается в заявлении МИД Сирии.
«
"Сирия осуждает это кровавое террористическое преступление Израиля в отношении гражданских в Ливане, которое отображает намерение Израиля расширить масштабы войны в стремлении большего кровопролития", - написано в заявлении МИД.
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Премьер Израиля санкционировал операцию с пейджерами в Ливане, сообщили СМИ
Вчера, 21:49
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более четырех тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Иран призвал принять меры против Израиля после теракта в Ливане
Вчера, 23:39
 
В миреСирияИзраильЛиванДетонация сотен пейджеров в ЛиванеХезболлаБиньямин Нетаньяху
 
 
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