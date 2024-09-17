https://ria.ru/20240917/siriya-1973094255.html
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:26
2024-09-17T06:26
2024-09-17T06:26
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в сирийский Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник."Было доставлено в распоряжение ХТШ более 250 БПЛА в Идлиб партиями в виде комплектующих вместе с товарами гражданского назначения", - рассказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719404.html
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идлиб (мухафаза), в мире, россия
Идлиб (мухафаза), В мире, Россия
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
Террористы в Сирии получили от Украины комплектующие для производства БПЛА