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Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
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06:26 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/siriya-1973094255.html
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:26
2024-09-17T06:26
идлиб (мухафаза)
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в сирийский Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник."Было доставлено в распоряжение ХТШ более 250 БПЛА в Идлиб партиями в виде комплектующих вместе с товарами гражданского назначения", - рассказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719404.html
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идлиб (мухафаза), в мире, россия
Идлиб (мухафаза), В мире, Россия
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА

Террористы в Сирии получили от Украины комплектующие для производства БПЛА

© AP Photo / APTNБоевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / APTN
Боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) получила от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в сирийский Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник.
"Было доставлено в распоряжение ХТШ более 250 БПЛА в Идлиб партиями в виде комплектующих вместе с товарами гражданского назначения", - рассказал собеседник агентства.

* Террористическая организация, запрещена в России.
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