https://ria.ru/20240917/siriya-1973087414.html

Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024

Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

Группа из 250 инструкторов ВСУ прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:18

2024-09-17T03:18

2024-09-17T03:40

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа из 250 инструкторов ВСУ прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник."Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур", — сказал источник, уточнив, что инструкторы обучают производству и модернизации БПЛА.Ранее осведомленный источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что киевский режим передал "Хайят Тахрир аш-Шаму"* партию дронов взамен на отряд боевиков.Как писала накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html

https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html

идлиб (мухафаза)

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идлиб (мухафаза), сирия, россия, вооруженные силы украины, в мире