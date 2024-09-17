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Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
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03:18 17.09.2024 (обновлено: 03:40 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/siriya-1973087414.html
Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА
Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА
Группа из 250 инструкторов ВСУ прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T03:18
2024-09-17T03:40
идлиб (мухафаза)
сирия
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа из 250 инструкторов ВСУ прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник."Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур", — сказал источник, уточнив, что инструкторы обучают производству и модернизации БПЛА.Ранее осведомленный источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что киевский режим передал "Хайят Тахрир аш-Шаму"* партию дронов взамен на отряд боевиков.Как писала накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html
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идлиб (мухафаза), сирия, россия, вооруженные силы украины, в мире
Идлиб (мухафаза), Сирия, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Источник: в Идлиб прибыли эксперты ВСУ для обучения боевиков созданию БПЛА

В сирийский Идлиб прибыли 250 экспертов ВСУ для обучения производству БПЛА

© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в провинции Идлиб
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группа из 250 инструкторов ВСУ прибыла в провинцию Идлиб на север Сирии для обучения боевиков из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник.
«
"Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек. Их распределили по производственным объектам в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур", — сказал источник, уточнив, что инструкторы обучают производству и модернизации БПЛА.
Ранее осведомленный источник в сирийской оппозиции сообщил РИА Новости, что киевский режим передал "Хайят Тахрир аш-Шаму"* партию дронов взамен на отряд боевиков.
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Как писала накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Идлиб (мухафаза)СирияРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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