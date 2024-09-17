https://ria.ru/20240917/simonyan-1973227752.html

Симоньян опубликовала письмо с благодарностью от вице-президента Никарагуа

Симоньян опубликовала письмо с благодарностью от вице-президента Никарагуа - РИА Новости, 17.09.2024

Симоньян опубликовала письмо с благодарностью от вице-президента Никарагуа

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне новых санкций США против этих СМИ опубликовала письмо от... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:37

2024-09-17T17:37

2024-09-17T17:37

сша

никарагуа

маргарита симоньян

антон анисимов

елена афанасьева

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на фоне новых санкций США против этих СМИ опубликовала письмо от вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо со словами признания и уважения к журналистам медиагруппы "России сегодня", входящего в нее агентства Sputnik и телеканала RT за вдумчивый подход к освещению событий. "Вот такое письмо пришло от вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо", - написала Симоньян в своем Telegram-канале и опубликовала текст письма. В послании Росарио Мурильо задается вопросами, когда США поймут, что мир изменился и что у них нет ни моральных, ни политических оснований выступать в роли вселенского прокурора или судьи. "Единомышленники из RT, Sputnik, "России сегодня", еще раз выражаем вам свое признание и уважение за вашу работу и за творческий, вдумчивый, обоснованный, чуткий и проникновенный подход к освещению событий, благодаря которому вам удается тронуть сердца аудитории", - пишет вице-президента Никарагуа. Кроме того, Мурильо считает, что справедливость восторжествует. "Потому что гордыня и высокомерие превратят в пыль тех, кто считает себя богами, будучи в действительности колоссом на глиняных ногах, жалким в своем абсолютном невежестве и безрассудстве", - пишет она. Также она подчеркнула, что ключевая роль RT заключается в том, чтобы продвигать и провозглашать новую культуру духовной силы человека. "Еще раз примите наши поздравления за ваши знание, веру и силу. Победа будет за нами", - добавила она. В ответ Симоньян заявила, что испытывает бесконечную благодарность. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://ria.ru/20240906/sanktsii-1971113690.html

https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

https://ria.ru/20240916/simonyan-1972946854.html

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сша, никарагуа, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt