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Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян - РИА Новости, 17.09.2024
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15:02 17.09.2024 (обновлено: 19:12 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/simonyan-1973189193.html
Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян
Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян - РИА Новости, 17.09.2024
Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что соцсети Facebook* и Instagram* заблокировали ее личные страницы... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:02
2024-09-17T19:12
россия
маргарита симоньян
дмитрий песков
facebook
санкции сша против "россии сегодня" и rt
instagram
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что соцсети Facebook* и Instagram* заблокировали ее личные страницы вместе с аккаунтами медиагруппы и телеканала. "Фейсбук"* с "Инстаграмом"* (запрещены в России) заблокировали аккаунты RT, "России сегодня" и мои личные странички", — написала она. Ранее во вторник Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений с ней.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240915/simonjan-1972856017.html
https://ria.ru/20240916/sanktsii-1973077449.html
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Комментарий Маргариты Симоньян о блокировке RT в Meta
Комментарий Маргариты Симоньян о блокировке RT в Meta
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россия, маргарита симоньян, дмитрий песков, facebook, санкции сша против "россии сегодня" и rt, instagram
Россия, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Facebook, Санкции США против "России сегодня" и RT, Instagram
Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян

Симоньян сообщила о блокировке личных аккаунтов в Facebook и Instagram

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что соцсети Facebook* и Instagram* заблокировали ее личные страницы вместе с аккаунтами медиагруппы и телеканала.
«
"Фейсбук"* с "Инстаграмом"* (запрещены в России) заблокировали аккаунты RT, "России сегодня" и мои личные странички", — написала она.
Ранее во вторник Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений с ней.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян поблагодарила США за признание вклада RT в ситуацию с Украиной
15 сентября, 21:42
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Глава МИД Кубы прокомментировал новые санкции США против российских СМИ
16 сентября, 23:19
 
РоссияМаргарита СимоньянДмитрий ПесковFacebookСанкции США против "России сегодня" и RTInstagram
 
 
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