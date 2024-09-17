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Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT - РИА Новости, 17.09.2024
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20:55 17.09.2024 (обновлено: 23:08 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/simonjan-1973278821.html
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT - РИА Новости, 17.09.2024
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла попытки американских властей навязать остальным позицию, враждебную... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:55
2024-09-17T23:08
в мире
сша
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла попытки американских властей навязать остальным позицию, враждебную RT. &quot;Спецпосланник Госдепа Джеймс Рубин заявил экс-супруге (журналистке CNN Кристиан Аманпур. — Прим. ред.), что RT готовит &quot;красную цветную революцию&quot;. Переживает, что другие страны не захотят поддерживать санкции против RT, поэтому их надо подтолкнуть&quot;, — написала она в Telegram-канале.Симоньян привела цитату Рубина, который заявил, что США "помогают правительствам других стран прийти к собственным решениям — какие меры принимать в вопросе действий RT"."Помогаем прийти к собственным решениям" — это сильно. Так помогают тем, кого считают умственно неполноценными вообще-то", — резюмировала медиаменеджер.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240917/peskov-1973150039.html
https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, сша, маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT
Симоньян высмеяла попытки США навязать другим позицию, враждебную RT

Симоньян высмеяла попытки США подтолкнуть страны к введению санкций против RT

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла попытки американских властей навязать остальным позицию, враждебную RT.
«

"Спецпосланник Госдепа Джеймс Рубин заявил экс-супруге (журналистке CNN Кристиан Аманпур. — Прим. ред.), что RT готовит "красную цветную революцию". Переживает, что другие страны не захотят поддерживать санкции против RT, поэтому их надо подтолкнуть", — написала она в Telegram-канале.

Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
Симоньян привела цитату Рубина, который заявил, что США "помогают правительствам других стран прийти к собственным решениям — какие меры принимать в вопросе действий RT".
«
"Помогаем прийти к собственным решениям" — это сильно. Так помогают тем, кого считают умственно неполноценными вообще-то", — резюмировала медиаменеджер.
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Кремле прокомментировали блокировку RT и "России сегодня" компанией Meta*
Вчера, 12:37
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников, попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
13 сентября, 21:54
 
В миреСШАМаргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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