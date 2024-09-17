https://ria.ru/20240917/shestakov-1973185111.html
Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков
Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков - РИА Новости, 17.09.2024
Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков
Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших водах, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:46
2024-09-17T14:46
2024-09-17T14:48
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших водах, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."На самом деле, нам всего хватает. Мы себя обеспечиваем полностью", - сказал Шестаков, отвечая на вопрос, какой рыбы и морепродуктов еще не хватает на российском рынке.Он добавил, что Россия завозит только ту продукцию, которую не выращивает сама, "либо ту, которая не ловится в отечественных водах".Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа рассказывал, что последние два года вылов водных- биоресурсов в России стабильно держится на уровне пяти миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции.По словам Патрушева, этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки. При этом самообеспеченность рыбной продукцией превышает 160% при установленном Доктриной продовольственной безопасности показателе в 85%, что дает возможность для дальнейшего развития внутреннего рынка, отмечал он.
https://ria.ru/20240904/vef-1970422254.html
https://ria.ru/20240904/vef-1970413280.html
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РИА Новости
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экономика, россия
Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков
Шестаков: Россия обеспечена рыбой, импортируется только отдельная продукция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших водах, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума.
"На самом деле, нам всего хватает. Мы себя обеспечиваем полностью", - сказал Шестаков, отвечая на вопрос, какой рыбы и морепродуктов еще не хватает на российском рынке.
Он добавил, что Россия
завозит только ту продукцию, которую не выращивает сама, "либо ту, которая не ловится в отечественных водах".
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
в интервью РИА Новости в конце августа рассказывал, что последние два года вылов водных- биоресурсов в России стабильно держится на уровне пяти миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции.
По словам Патрушева, этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки. При этом самообеспеченность рыбной продукцией превышает 160% при установленном Доктриной продовольственной безопасности показателе в 85%, что дает возможность для дальнейшего развития внутреннего рынка, отмечал он.