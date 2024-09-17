https://ria.ru/20240917/shestakov-1973185111.html

Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков

Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков - РИА Новости, 17.09.2024

Российский рынок обеспечен рыбой и морепродуктами, заявил Шестаков

Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших водах, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:46

2024-09-17T14:46

2024-09-17T14:48

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Российский рынок полностью обеспечен рыбой и морепродуктами, импортируется только продукция, которая не ловится в наших водах, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."На самом деле, нам всего хватает. Мы себя обеспечиваем полностью", - сказал Шестаков, отвечая на вопрос, какой рыбы и морепродуктов еще не хватает на российском рынке.Он добавил, что Россия завозит только ту продукцию, которую не выращивает сама, "либо ту, которая не ловится в отечественных водах".Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью РИА Новости в конце августа рассказывал, что последние два года вылов водных- биоресурсов в России стабильно держится на уровне пяти миллионов тонн, несмотря на все испытания - пандемию, антироссийские санкции.По словам Патрушева, этого достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать излишки. При этом самообеспеченность рыбной продукцией превышает 160% при установленном Доктриной продовольственной безопасности показателе в 85%, что дает возможность для дальнейшего развития внутреннего рынка, отмечал он.

https://ria.ru/20240904/vef-1970422254.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия