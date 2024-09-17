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Ученые доказали возможность сохранения донорского сердца до десяти часов - РИА Новости, 17.09.2024
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10:06 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/serdtse-1973113822.html
Ученые доказали возможность сохранения донорского сердца до десяти часов
Ученые доказали возможность сохранения донорского сердца до десяти часов - РИА Новости, 17.09.2024
Ученые доказали возможность сохранения донорского сердца до десяти часов
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) в экспериментах на животных доказали... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:06
2024-09-17T10:06
россия
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здоровье
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НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) в экспериментах на животных доказали возможность сохранения донорского сердца вне организма для дальнейшей пересадки до 10 часов – в два раза больше возможного в настоящее время, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время применяемые в России технологии позволяют сохранить сердце человека для трансплантации в течение четырех-шести часов (способ предполагает остановку сердца и его охлаждение), что очень ограничивает возможность получения такого вида помощи нуждающимся в его пересадке пациентам. Новый метод длительного нормотермического кондиционирования предполагает сохранение работы сердца после его извлечения из тела донора для, как минимум, двукратного увеличения срока его сохранности для последующей пересадки. "Сегодня мы практически лишены возможности проводить забор донорского сердца в отдаленных районах Сибирского федерального округа и тем более Дальневосточного. Поэтому ежегодно до 20% реципиентов, находящихся в листе ожидания донорского органа, к сожалению, погибают, так и не дождавшись пересадки… Проект, работу над которым мы завершаем, посвящен разработке нового способа длительного кондиционирования донорского сердца, который позволит нам транспортировать донорские сердца на большие расстояния", - рассказал журналистам руководитель проекта, врач сердечно-сосудистый хирург Максим Жульков. Он пояснил, что достичь поддержание комфортной и безопасной для дальнейшей пересадки работы сердца в течение более чем 10 часов удалось за счет поддержания его работы по перекачиванию крови вне организма путем нагнетания в его сосуды насыщенной кислородом донорской крови. При этом кровь насыщается кислородом с помощью оксигенатора - искусственных легких. Десяти часов достаточно, чтобы доставить орган в нужную клинику из любой точки РФ, отметил врач. "На данный момент аналогов в принципе подобной технологии нет не только в России, но и за рубежом. Сам принцип нормотермической аутоперфузии, когда сердце самостоятельно обеспечивает собственные потребности в кровообращении и мы способны моделировать минутный объем кровообращения, то есть тот объем крови, который сердце должно перекачивать в теле реципиента после пересадки… Этот принцип не используется ни в одном из существующих устройств", - сообщил Жульков. Он также рассказал, что специалисты Центра Мешалкина уже разработали и запатентовали конструкцию специального кювеза, в котором сердце может находиться во время транспортировки. Кювез пока существует в виде патента и сейчас готовится новый трехлетний проект, который предполагает инженерную проработку и создание опытного образца этого кювеза и в целом комплекса оборудования, необходимого для эффективной и комфортной транспортировки донорского сердца различными видами транспорта, в том числе самолетами. Проект был реализован при поддержке гранта РНФ. В настоящее время специалисты клиники Мешалкина планируют подать заявку на новый грант. Предполагается, что в случае успешной реализации готовящегося проекта по созданию устройства для транспортировки сердца по новой технологии, в ближайшие пять лет такая технология может быть испытана в клинической практике.
https://ria.ru/20240913/glyuten-1972437915.html
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россия, наука, здоровье
Россия, Наука, Здоровье
Ученые доказали возможность сохранения донорского сердца до десяти часов

Российские кардиохирурги научились сохранять сердце более десяти часов

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина/ВКонтактеКардиохирурги
Кардиохирурги - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина/ВКонтакте
Кардиохирурги. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) в экспериментах на животных доказали возможность сохранения донорского сердца вне организма для дальнейшей пересадки до 10 часов – в два раза больше возможного в настоящее время, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время применяемые в России технологии позволяют сохранить сердце человека для трансплантации в течение четырех-шести часов (способ предполагает остановку сердца и его охлаждение), что очень ограничивает возможность получения такого вида помощи нуждающимся в его пересадке пациентам. Новый метод длительного нормотермического кондиционирования предполагает сохранение работы сердца после его извлечения из тела донора для, как минимум, двукратного увеличения срока его сохранности для последующей пересадки.
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"Сегодня мы практически лишены возможности проводить забор донорского сердца в отдаленных районах Сибирского федерального округа и тем более Дальневосточного. Поэтому ежегодно до 20% реципиентов, находящихся в листе ожидания донорского органа, к сожалению, погибают, так и не дождавшись пересадки… Проект, работу над которым мы завершаем, посвящен разработке нового способа длительного кондиционирования донорского сердца, который позволит нам транспортировать донорские сердца на большие расстояния", - рассказал журналистам руководитель проекта, врач сердечно-сосудистый хирург Максим Жульков.
Он пояснил, что достичь поддержание комфортной и безопасной для дальнейшей пересадки работы сердца в течение более чем 10 часов удалось за счет поддержания его работы по перекачиванию крови вне организма путем нагнетания в его сосуды насыщенной кислородом донорской крови. При этом кровь насыщается кислородом с помощью оксигенатора - искусственных легких. Десяти часов достаточно, чтобы доставить орган в нужную клинику из любой точки РФ, отметил врач.
"На данный момент аналогов в принципе подобной технологии нет не только в России, но и за рубежом. Сам принцип нормотермической аутоперфузии, когда сердце самостоятельно обеспечивает собственные потребности в кровообращении и мы способны моделировать минутный объем кровообращения, то есть тот объем крови, который сердце должно перекачивать в теле реципиента после пересадки… Этот принцип не используется ни в одном из существующих устройств", - сообщил Жульков.
Он также рассказал, что специалисты Центра Мешалкина уже разработали и запатентовали конструкцию специального кювеза, в котором сердце может находиться во время транспортировки. Кювез пока существует в виде патента и сейчас готовится новый трехлетний проект, который предполагает инженерную проработку и создание опытного образца этого кювеза и в целом комплекса оборудования, необходимого для эффективной и комфортной транспортировки донорского сердца различными видами транспорта, в том числе самолетами.
Проект был реализован при поддержке гранта РНФ. В настоящее время специалисты клиники Мешалкина планируют подать заявку на новый грант. Предполагается, что в случае успешной реализации готовящегося проекта по созданию устройства для транспортировки сердца по новой технологии, в ближайшие пять лет такая технология может быть испытана в клинической практике.
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