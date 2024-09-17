https://ria.ru/20240917/serbiya-1973196152.html

Сербская делегация в ПА НАТО заявила о провокациях со стороны Приштины

Сербская делегация в ПА НАТО заявила о провокациях со стороны Приштины - РИА Новости, 17.09.2024

Сербская делегация в ПА НАТО заявила о провокациях со стороны Приштины

Делегация Скупщины (парламента) Сербии в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО заявила о насилии и терроре со стороны косовоалбанских властей в отношении сербов в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:23

2024-09-17T15:23

2024-09-17T15:23

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БЕЛГРАД, 17 сен – РИА Новости. Делегация Скупщины (парламента) Сербии в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО заявила о насилии и терроре со стороны косовоалбанских властей в отношении сербов в Косово и Метохии, сообщила пресс-служба сербского парламента. Семинар Rose-Roth ПА НАТО проходит 16-17 сентября в Варшаве. Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена. "Делегация Скупщины встретилась с зампредседателя ПА НАТО Маркосом де Васконселосом из Португалии и главой португальской делегации Хугом Оливиером и проинформировала их о насилии и терроре, который Приштина почти ежедневно проводит над сербским народом в Косово и Метохии (КиМ), направленном на изгнание сербов с территории КиМ и проведение политики этнических чисток", - сообщила пресс-служба сербского парламента. Сербская делегация также оповестила о провокациях Приштины делегации Италии и Греции в ПА НАТО и других участников семинара и призвала остановить дальнейшие репрессии со стороны правительства Альбина Курти, чьи шаги ведут к эскалации конфликта как в Косово и Метохии, так и во всем регионе. Президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что власти Сербии до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косово и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края. По его словам официальный Белград и сербы не хотят войны, но хотят "в мире реализовать свои права". Ранее президент Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к военному решению вопроса Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто на данный момент призывает официальный Белград признать независимость Приштины, в случае такого решения обвинят правительство страны в предательстве национальных интересов. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR подтвердил получение этого запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен. Основной причиной для отказа стали уверенность НАТО в достаточном количестве сил KFOR и гарантии со стороны альянса, что сербское население Косово не будет преследоваться и притесняться. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что руководитель Косово Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед парламентскими выборами в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии, и потребовали срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в своем послании посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО и призвала их решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов правительства Косово открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html

https://ria.ru/20240325/serbiya-1935562929.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти, милош вучевич, нато, оон, евросоюз