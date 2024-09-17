https://ria.ru/20240917/sberbank--1973081089.html

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке - РИА Новости, 17.09.2024

Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке

Сбербанк с 17 сентября снижает размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T00:09

2024-09-17T00:09

2024-09-17T00:09

сбербанк россии

экономика

ипотека

домклик

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Сбербанк с 17 сентября снижает размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. "С 17 сентября Сбербанк меняет размер двух дисконтов по ипотеке в связи с ростом стоимости облигаций федерального займа", - сказано в сообщении. Отмечается, что при размере первоначального взноса от 20% размер дисконта снизится с 0,7 процентных пунктов до 0,5 процентных пунктов. А также для зарплатных клиентов банка - с 1 процентного пункта до 0,5 процентных пунктов. Также в сообщении указывается, что все ставки по ипотечным кредитам на "Домклик" остаются без изменений. Минимальный размер процентной ставки по ипотеке на вторичном рынке в Сбербанке сейчас составляет 20% с учетом применения страхования жизни, покупки недвижимости на витрине "Домклик", использования сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости. На первичном рынке минимальный размер процентной ставки составит 20,3% при применении страхования жизни, акции "Ипотека плюс" и размере первоначального взноса от 20%.

https://realty.ria.ru/20240913/nabiullina-1972538559.html

https://realty.ria.ru/20240911/ipoteka-1972126190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сбербанк россии, экономика, ипотека, домклик