https://ria.ru/20240917/sandu-1973111200.html

Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду

Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду - РИА Новости, 17.09.2024

Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду

В прямой эфир телеканала Moldova 1 попало начало землетрясения во время интервью с президентом Молдавии Майей Санду. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:56

2024-09-17T09:56

2024-09-17T16:19

в мире

молдавия

румыния

майя санду

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В прямой эфир телеканала Moldova 1 попало начало землетрясения во время интервью с президентом Молдавии Майей Санду."Это у нас премьера землетрясения в прямом эфире", — прокомментировала ведущая происходящее в студии.На видео можно разглядеть реакцию политика на инцидент.Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии в понедельник, толчки были ощутимы и в Молдавии.

https://ria.ru/20240913/sandu-1972482661.html

молдавия

румыния

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в мире, молдавия, румыния, майя санду