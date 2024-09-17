https://ria.ru/20240917/sandu-1973111200.html
Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду
Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду - РИА Новости, 17.09.2024
Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду
В прямой эфир телеканала Moldova 1 попало начало землетрясения во время интервью с президентом Молдавии Майей Санду. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:56
2024-09-17T09:56
2024-09-17T16:19
в мире
молдавия
румыния
майя санду
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В прямой эфир телеканала Moldova 1 попало начало землетрясения во время интервью с президентом Молдавии Майей Санду."Это у нас премьера землетрясения в прямом эфире", — прокомментировала ведущая происходящее в студии.На видео можно разглядеть реакцию политика на инцидент.Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии в понедельник, толчки были ощутимы и в Молдавии.
https://ria.ru/20240913/sandu-1972482661.html
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в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
Момент землетрясения попал в прямой эфир с президентом Молдавии Санду
Начало землетрясения попало в прямой эфир с президентом Молдавии Санду