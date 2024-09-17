https://ria.ru/20240917/samolet-1973110018.html

В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы

В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы - РИА Новости, 17.09.2024

В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы

Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:50

2024-09-17T09:50

2024-09-17T10:41

москва

минеральные воды

волгоград

аэрофлот

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "17 сентября 2024 года рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.В 9.37 самолет вылетел в Минводы, позже добавила собеседница.По ее словам, пассажир был передан медикам.

https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html

https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html

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минеральные воды

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, минеральные воды, волгоград, аэрофлот, происшествия