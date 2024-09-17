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В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы - РИА Новости, 17.09.2024
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09:50 17.09.2024 (обновлено: 10:41 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/samolet-1973110018.html
В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы
В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы - РИА Новости, 17.09.2024
В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы
Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:50
2024-09-17T10:41
москва
минеральные воды
волгоград
аэрофлот
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "17 сентября 2024 года рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.В 9.37 самолет вылетел в Минводы, позже добавила собеседница.По ее словам, пассажир был передан медикам.
https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html
https://ria.ru/20240830/samolet-1969501994.html
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москва, минеральные воды, волгоград, аэрофлот, происшествия
Москва, Минеральные Воды, Волгоград, Аэрофлот, Происшествия
В Волгограде вынужденно сел самолет из Москвы в Минводы

Борт "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"17 сентября 2024 года рейс SU1338 авиакомпании Аэрофлот, следовавший по маршруту Москва - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 08.30 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров", - сообщила Голодова.
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В 9.37 самолет вылетел в Минводы, позже добавила собеседница.
По ее словам, пассажир был передан медикам.
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