https://ria.ru/20240917/rybnikov-1973204671.html
Композитор Алексей Рыбников подал в суд на дочку Warner Music
Композитор Алексей Рыбников подал в суд на дочку Warner Music - РИА Новости, 17.09.2024
Композитор Алексей Рыбников подал в суд на дочку Warner Music
Композитор Алексей Рыбников просит арбитражный суд Москвы взыскать с российских структур американского звукозаписывающего лейбла Warner Music свыше 20 миллионов РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:58
2024-09-17T15:59
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россия
алексей рыбников
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников просит арбитражный суд Москвы взыскать с российских структур американского звукозаписывающего лейбла Warner Music свыше 20 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Иск к ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" на 20 миллионов рублей был подан в феврале. Третьим лицом в нем было указано ООО "Ворнер Мьюзик". На заседании во вторник суд по заявлению истца перевел эту компанию в разряд ответчиков. Одновременно суд принял увеличение исковых требований, заключающееся, как пояснили представители сторон, в добавлении требований к новому соответчику "на несколько миллионов рублей". Стороны заявили в суде, что у Рыбникова были лицензионные договоры со структурами Warner Music, которые в настоящее время расторгнуты. По мнению истца, ответчики за пределами сроков этих договоров разместили на различных музыкальных сервисах произведения Рыбникова, чем нарушили его права. Ответчики иск не признали, заявив, в частности, что даже непонятно, о каких произведениях идет речь. Суд спросил у представителей истца, почему в иске говорится то про 246 произведений, то про 254 произведения, и предложил им представить полный перечень произведений и фонограмм, в защиту прав на которые предъявлен иск. Суд также предложил прийти на слушания самому Рыбникову, чтобы ответить на вопросы. Слушания отложены на ноябрь. Алексей Рыбников - композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл". Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим. Является автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", а также опер, симфонических и камерных произведений. Warner Music Group (WMG) входит в большую тройку компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России. Единственным участником ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" в ЕГРЮЛ указано ООО "Ворнер Мьюзик", основным владельцем которого (99,9%) значится голландская Warner Chappell Music Group (Netherlands) B.V.
https://ria.ru/20240329/sud-1936663427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, алексей рыбников, sony music, культура
Москва, Россия, Алексей Рыбников, Sony Music, Культура
Композитор Алексей Рыбников подал в суд на дочку Warner Music
Композитор Рыбников просит взыскать с Warner Music более 20 миллионов рублей
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Композитор Алексей Рыбников просит арбитражный суд Москвы взыскать с российских структур американского звукозаписывающего лейбла Warner Music свыше 20 миллионов рублей компенсации за нарушение его авторских прав на произведения и смежных прав на фонограммы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Иск к ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" на 20 миллионов рублей был подан в феврале. Третьим лицом в нем было указано ООО "Ворнер Мьюзик". На заседании во вторник суд по заявлению истца перевел эту компанию в разряд ответчиков. Одновременно суд принял увеличение исковых требований, заключающееся, как пояснили представители сторон, в добавлении требований к новому соответчику "на несколько миллионов рублей".
Стороны заявили в суде, что у Рыбникова были лицензионные договоры со структурами Warner Music, которые в настоящее время расторгнуты. По мнению истца, ответчики за пределами сроков этих договоров разместили на различных музыкальных сервисах произведения Рыбникова, чем нарушили его права. Ответчики иск не признали, заявив, в частности, что даже непонятно, о каких произведениях идет речь.
Суд спросил у представителей истца, почему в иске говорится то про 246 произведений, то про 254 произведения, и предложил им представить полный перечень произведений и фонограмм, в защиту прав на которые предъявлен иск. Суд также предложил прийти на слушания самому Рыбникову, чтобы ответить на вопросы. Слушания отложены на ноябрь.
Алексей Рыбников - композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл". Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим. Является автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", а также опер, симфонических и камерных произведений.
Warner Music Group (WMG) входит в большую тройку компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music
и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России
. Единственным участником ООО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" в ЕГРЮЛ указано ООО "Ворнер Мьюзик", основным владельцем которого (99,9%) значится голландская Warner Chappell Music Group (Netherlands) B.V.