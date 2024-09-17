В парламенте Румынии произошел поджог
Из парламента Румынии эвакуировали более 300 человек из-за поджога
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПожар в холле одного из входов здания парламента Румынии
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пожар в холле одного из входов здания парламента Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Более 300 человек были эвакуированы из здания парламента Румынии, которое еще называют "Дворцом Чаушеску", после того, как мужчина устроил пожар в холле одного из входов здания, сообщает телеканал Digi24.
Инцидент произошел в зоне для посетителей, где находятся выставочный зал и сувенирные лавки.
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"Мужчина в возрасте 60-65 лет разлил горючую жидкость и поджег в помещении, пламя охватило 30 квадратных метров. Из здания эвакуированы более 300 человек, пострадавших нет, однако у одной из продавщиц случилась паническая атака", - сообщается на сайте телеканала.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, локализовали пожар и потушил огонь. Румынские СМИ сообщают, что злоумышленнику удалось скрыться. Полиция опубликовала фотографии подозреваемого и просит граждан помочь в его поимке. Согласно местному законодательству, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет,
Здание румынского парламента, также известное как "Дворец Чаушеску", расположено в центре Бухареста и считается самым тяжелым зданием в мире, его вес превышает 4 миллиона тонн. По размерам это третье в мире крупнейшее административное сооружение после Пентагона в США и здания Лунао в Китае. Строительство продолжалось с 1984 по 1997 год и заняло 13 лет, в результате чего появился монументальный комплекс, сочетающий элементы неоклассицизма и модернизма, с заметным влиянием социалистического реализма. Дворец занимает площадь 365 тысяч квадратных метров, в нем располагаются румынский сенат, палата депутатов, несколько музеев и конференц-центр. Однако около 70% здания остаются незанятыми, а из запланированных 1,1 тысячи помещений было построено лишь 400.
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