https://ria.ru/20240917/rt-1973275772.html

ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta*

ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta* - РИА Новости, 17.09.2024

ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta*

В офисе генерального секретаря ООН не стали комментировать блокировку аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta*. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:28

2024-09-17T20:28

2024-09-17T20:44

в мире

россия

стефан дюжаррик

оон

санкции сша против "россии сегодня" и rt

телеканал rt

россия сегодня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150880/84/1508808495_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_c1ba168d0a963884f06fa1fed31a9d6b.jpg

ООН, 17 сен - РИА Новости. В офисе генерального секретаря ООН не стали комментировать блокировку аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta*. Ранее Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. "Нет, у нас нет определенного комментария", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать решение корпорации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240917/simonyan-1973189193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, санкции сша против "россии сегодня" и rt, телеканал rt, россия сегодня