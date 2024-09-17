https://ria.ru/20240917/rt-1973275772.html
ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta*
ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta* - РИА Новости, 17.09.2024
ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta*
В офисе генерального секретаря ООН не стали комментировать блокировку аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta*. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:28
2024-09-17T20:28
2024-09-17T20:44
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ООН, 17 сен - РИА Новости. В офисе генерального секретаря ООН не стали комментировать блокировку аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta*. Ранее Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. "Нет, у нас нет определенного комментария", - сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга в ответ на просьбу прокомментировать решение корпорации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240917/simonyan-1973189193.html
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в мире, россия, стефан дюжаррик, оон, санкции сша против "россии сегодня" и rt, телеканал rt, россия сегодня
В мире, Россия, Стефан Дюжаррик, ООН, Санкции США против "России сегодня" и RT, Телеканал RT, Россия сегодня
ООН не прокомментировала блокировку RT и "России сегодня" в соцсетях Meta*
Дюжаррик: ООН не комментирует блокировку RT и "Россия сегодня" в соцсетях Meta