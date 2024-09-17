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В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 17.09.2024
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15:29 17.09.2024 (обновлено: 15:32 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rt-1973197225.html
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 17.09.2024
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*
Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:29
2024-09-17T15:32
россия
facebook
телеканал rt
санкции сша против "россии сегодня" и rt
instagram
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и пролезут в неё. "Не переживайте: там, где они закрывают дверь, а потом и окно, наши "партизаны" найдут щель и пролезут в неё. Вы сами признаёте, что у нас это хорошо получается", - говорится в сообщении. Ранее признанная в РФ экстремистской компания Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* недопустима, такие действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, facebook, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt, instagram
Россия, Facebook, Телеканал RT, Санкции США против "России сегодня" и RT, Instagram
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*

RT о блокировке в соцсетях: наши партизаны найдут щель и пролезут в нее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтудия телеканала RT
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и пролезут в неё.
"Не переживайте: там, где они закрывают дверь, а потом и окно, наши "партизаны" найдут щель и пролезут в неё. Вы сами признаёте, что у нас это хорошо получается", - говорится в сообщении.
Ранее признанная в РФ экстремистской компания Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* недопустима, такие действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Facebook* и Instagram* заблокировали личные страницы Симоньян
Вчера, 15:02
 
РоссияFacebookТелеканал RTСанкции США против "России сегодня" и RTInstagram
 
 
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