https://ria.ru/20240917/rt-1973197225.html
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 17.09.2024
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*
Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:29
2024-09-17T15:29
2024-09-17T15:32
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и пролезут в неё. "Не переживайте: там, где они закрывают дверь, а потом и окно, наши "партизаны" найдут щель и пролезут в неё. Вы сами признаёте, что у нас это хорошо получается", - говорится в сообщении. Ранее признанная в РФ экстремистской компания Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* недопустима, такие действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, facebook, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt, instagram
Россия, Facebook, Телеканал RT, Санкции США против "России сегодня" и RT, Instagram
В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*
RT о блокировке в соцсетях: наши партизаны найдут щель и пролезут в нее