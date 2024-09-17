https://ria.ru/20240917/rt-1973197225.html

В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*

В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram* - РИА Новости, 17.09.2024

В RT прокомментировали блокировку аккаунтов в Facebook* и Instagram*

Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:29

2024-09-17T15:29

2024-09-17T15:32

россия

facebook

телеканал rt

санкции сша против "россии сегодня" и rt

instagram

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Телеканал RT в Telegram-канале разместил ответ на блокировку его аккаунтов в Facebook* и Instagram*, сыронизировав, что "партизаны" телеканала найдут щель и пролезут в неё. "Не переживайте: там, где они закрывают дверь, а потом и окно, наши "партизаны" найдут щель и пролезут в неё. Вы сами признаёте, что у нас это хорошо получается", - говорится в сообщении. Ранее признанная в РФ экстремистской компания Meta* заблокировала в своих приложениях аккаунты телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", включая РИА Новости и Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что блокировка аккаунтов RT и "Россия сегодня" со стороны Meta* недопустима, такие действия дискредитируют саму компанию и осложняют перспективы нормализации отношений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240917/simonyan-1973189193.html

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россия, facebook, телеканал rt, санкции сша против "россии сегодня" и rt, instagram