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РПЦЗ в Канаде рассчитывает на приток прихожан за счет беженцев с Украины - РИА Новости, 17.09.2024
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Религия
 
19:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/rptsz-1973261486.html
РПЦЗ в Канаде рассчитывает на приток прихожан за счет беженцев с Украины
РПЦЗ в Канаде рассчитывает на приток прихожан за счет беженцев с Украины - РИА Новости, 17.09.2024
РПЦЗ в Канаде рассчитывает на приток прихожан за счет беженцев с Украины
Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в Канаде рассчитывает, что все больше переселенцев, приезжающих с Украины, будут приходить в русские храмы, сказал в интервью... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:43
2024-09-17T19:43
религия
канада
украина
монреаль
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в Канаде рассчитывает, что все больше переселенцев, приезжающих с Украины, будут приходить в русские храмы, сказал в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков). "Конечно, у нас есть украинские беженцы, которые приходят на службы в наши храмы. И я рассчитываю, что, возможно, их станет больше в будущем", - сказал архиепископ Гавриил. Архиепископ выразил сожаление в том, что некоторые украинцы покинули церковь после начала конфликта у них на родине. "Однако к нам пришло гораздо больше людей из числа беженцев, прибывших с Украины," - сказал он. По его словам, они поддерживают главу канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия. Владыка Гавриил подчеркнул, что епархия по мере сил старается помогать беженцам, но в принципе правительство Канады оказывает им серьезную поддержку через существующие социальные программы. Архиепископ также отметил, что духовенство и паства кафедрального собора в Монреале и других храмов епархии получали угрозы за то, что на службах поминают Патриарха Московского и всея Руси. "Перед Пасхой 2022 года эти угрозы были настолько серьезными, что полиции пришлось направить к нам 30 своих сотрудников, и еще три или четыре спецназовца присутствовали в соборе прямо во время пасхальной службы", - сказал он. Владыка отметил, что с тех пор угрозы по телефону и электронной почте поступали еще несколько раз, но в последнее время все утихло. Глава канадской епархии подчеркнул, что, несмотря на угрозы, все больше рядовых канадцев приходят в русские храмы и становятся православными христианами. По его словам, они недовольны тем, что происходит в мире и в их собственных конфессиях. Владыка также отметил, что РПЦЗ недавно открыла в Канаде несколько новых англоязычных миссий, и епархия планирует продолжать миссионерское служение.
https://ria.ru/20240911/vashington-1972142715.html
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канада, украина, монреаль
Религия, Канада, Украина, Монреаль
РПЦЗ в Канаде рассчитывает на приток прихожан за счет беженцев с Украины

Архиепископ: РПЦЗ рассчитывает на приток беженцев с Украины в русские храмы

© Фото : St-Nicholas Russian Orthodox CathedralАрхиепископ Монреальский и Канадский Гавриил
Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral
Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Русская Зарубежная Церковь (РПЦЗ) в Канаде рассчитывает, что все больше переселенцев, приезжающих с Украины, будут приходить в русские храмы, сказал в интервью РИА Новости архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков).
"Конечно, у нас есть украинские беженцы, которые приходят на службы в наши храмы. И я рассчитываю, что, возможно, их станет больше в будущем", - сказал архиепископ Гавриил.
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Архиепископ выразил сожаление в том, что некоторые украинцы покинули церковь после начала конфликта у них на родине.
"Однако к нам пришло гораздо больше людей из числа беженцев, прибывших с Украины," - сказал он. По его словам, они поддерживают главу канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия.
Владыка Гавриил подчеркнул, что епархия по мере сил старается помогать беженцам, но в принципе правительство Канады оказывает им серьезную поддержку через существующие социальные программы.
Архиепископ также отметил, что духовенство и паства кафедрального собора в Монреале и других храмов епархии получали угрозы за то, что на службах поминают Патриарха Московского и всея Руси.
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"Перед Пасхой 2022 года эти угрозы были настолько серьезными, что полиции пришлось направить к нам 30 своих сотрудников, и еще три или четыре спецназовца присутствовали в соборе прямо во время пасхальной службы", - сказал он.
Владыка отметил, что с тех пор угрозы по телефону и электронной почте поступали еще несколько раз, но в последнее время все утихло.
Глава канадской епархии подчеркнул, что, несмотря на угрозы, все больше рядовых канадцев приходят в русские храмы и становятся православными христианами. По его словам, они недовольны тем, что происходит в мире и в их собственных конфессиях.
Владыка также отметил, что РПЦЗ недавно открыла в Канаде несколько новых англоязычных миссий, и епархия планирует продолжать миссионерское служение.
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