https://ria.ru/20240917/rotatsiya-1973099246.html

Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта

Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 17.09.2024

Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта

Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:17

2024-09-17T08:17

2024-09-17T08:17

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда противник ведет огонь, экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли удар по ВСУ.

https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины, бмп-3