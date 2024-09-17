https://ria.ru/20240917/rotatsiya-1973099246.html
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 17.09.2024
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:17
2024-09-17T08:17
2024-09-17T08:17
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда противник ведет огонь, экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли удар по ВСУ.
https://ria.ru/20240916/mi-6-1973042648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Минобороны: бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта