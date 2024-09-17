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Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/rotatsiya-1973099246.html
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта - РИА Новости, 17.09.2024
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта
Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:17
2024-09-17T08:17
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда противник ведет огонь, экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли удар по ВСУ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта

Минобороны: бойцы "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Экипажи БМП-3 мотострелкового соединения группировки войск "Запад" сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Бронегруппы из БМП-3, оказывая огневую поддержку при ведении активных действий наших штурмовых подразделений, сорвали ротацию боевиков ВСУ на своих позициях", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с использованием беспилотных летательных аппаратов вычислили, откуда противник ведет огонь, экипажи БМП-3 в течение нескольких минут выехали на огневые позиции и нанесли удар по ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныБМП-3
 
 
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