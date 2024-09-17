https://ria.ru/20240917/rossija-1973189633.html

Россия пока не планирует переводить расчеты за экспорт рыбы в рубли

Россия пока не планирует переводить расчеты за экспорт рыбы в рубли - РИА Новости, 17.09.2024

Россия пока не планирует переводить расчеты за экспорт рыбы в рубли

Несмотря на то, что рыба является самым продаваемым товаром на мировом рынке продовольствия после зерна, Россия пока не планирует переводить расчеты за ее... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:04

2024-09-17T15:04

2024-09-17T15:28

экономика

россия

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

владимир путин

илья шестаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что рыба является самым продаваемым товаром на мировом рынке продовольствия после зерна, Россия пока не планирует переводить расчеты за ее экспорт в рубли, такой необходимости нет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Международного рыбопромышленного форума."На самом деле рыба не является таким стратегическим ресурсом для многих стран, поэтому такой необходимости не видим. Как удобно бизнесу, в таком ключе и надо действовать. Бизнесу пока таких вопросов не задают", - сказал Шестаков, комментируя возможность перехода на расчеты в рублях при экспорте рыбы, как это было сделано с зерном.Экспортеры сельскохозяйственной продукции РФ с 1 ноября 2023 года могут осуществлять торговлю ею за рубли с расчетами через специальные банковские счета. Указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа. Схожий механизм уже действует в отношении поставок российского газа - он был введен весной 2022 года.В список агропродукции, экспорт которой разрешен с расчетами за рубли через спецсчета, вошли, в частности, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

https://ria.ru/20240917/torgovlya-1973090483.html

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экономика, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), владимир путин, илья шестаков