Россия не получала от ФРГ предложений по Украине, заявил посол
Посол: РФ не получала предложений от ФРГ по урегулированию конфликта на Украине
Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 сен - РИА Новости. Россия принимает к сведению заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости дискуссий по урегулированию конфликта на Украине, но конкретных предложений на этот счёт не получала, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявлял, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. Шольц также сказал, что и он, и Владимир Зеленский согласны с необходимостью участия России в следующей конференции по Украине.
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"Я не знаю, будут ли сейчас приветствовать эту инициативу или нет. В любом случае, мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана... Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание необходимости мирного плана", - прокомментировал в интервью Deutschlandfunk слова Шольца Нечаев.
Посол считает, что такие предложения должны быть реальными и четкими по существу. По словам Нечаева, только тогда можно будет судить, стоит ли проводить переговоры.
"Если же речь снова идет о новой версии предыдущей, так называемой формулы Зеленского, об этих пунктах в другой версии, то для нас это абсолютно неприемлемо - и вы это знаете. Я полагаю, что федеральный канцлер также знает об этом", - добавил Нечаев.
Ранее итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии сообщала, что Шольц готовит план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания, Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Мютценихом, участниками переговоров по Украине при Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования конфликта на Украине, но не знают деталей.
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Президент РФ Владимир Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
Пресс-секретарь президента РФ ранее уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.