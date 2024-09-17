https://ria.ru/20240917/rossija-1973088083.html

Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности

Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности - РИА Новости, 17.09.2024

Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности

Россия готова предложить Индонезии АЭС как большой, так и малой мощности, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:35

2024-09-17T03:35

2024-09-17T03:35

технологии

индонезия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

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ДЖАКАРТА, 17 сен - РИА Новости. Россия готова предложить Индонезии АЭС как большой, так и малой мощности, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. По словам Арсеева, уже сейчас "Росатом" активно делится опытом с индонезийскими коллегами, отвечающими за развитие энергетической отрасли в стране. При этом в Индонезии существует целый ряд организаций и госструктур, которые могут выступить квалифицированными заказчиками и партнерами строительства атомных мощностей в стране. "Что касается энергетических технологий, которые мы готовы предложить Индонезии для развития совместных проектов в атомной энергетике, то речь может идти как о станциях большой мощности, так и о малых модульных реакторах. Решение должна принимать индонезийская сторона, исходя из потребностей страны. Но будь то малая или большая мощность, предложением "Росатома" в любом случае станет надежная и безопасная технология, эффективность которой подтверждена временем", - отметил топ-менеджер "Росатома". По словам Арсеева, в части большой мощности флагманским продуктом "Росатома" являются энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. "К слову, "Росатом" был первой компанией в мире, которая запустила блок поколения III+. Это самая передовая технология – она полностью соответствует всем "постфукусимским" стандартам безопасности: сочетает активные и пассивные ее системы, имея несколько барьеров безопасности. Более того, станция способна выдержать экстремальные внешние воздействия – наводнения, цунами, ураганы, землетрясения. Система сейсмозащиты АЭС – насущная тема для Индонезии – наглядно продемонстрировала свою эффективность на АЭС "Аккую", - пояснил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что в технологии атомных станций малой мощности (АСММ) "Росатому" принадлежит "пальма первенства". "В мире сегодня существует более 90 проектов малых модульных реакторов, но лишь мы перешли от слов к делу", - отметил топ-менеджер.

https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html

https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html

индонезия

россия

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технологии, индонезия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"