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Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности - РИА Новости, 17.09.2024
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03:35 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/rossija-1973088083.html
Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности
Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности - РИА Новости, 17.09.2024
Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности
Россия готова предложить Индонезии АЭС как большой, так и малой мощности, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T03:35
2024-09-17T03:35
технологии
индонезия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
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ДЖАКАРТА, 17 сен - РИА Новости. Россия готова предложить Индонезии АЭС как большой, так и малой мощности, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. По словам Арсеева, уже сейчас "Росатом" активно делится опытом с индонезийскими коллегами, отвечающими за развитие энергетической отрасли в стране. При этом в Индонезии существует целый ряд организаций и госструктур, которые могут выступить квалифицированными заказчиками и партнерами строительства атомных мощностей в стране. "Что касается энергетических технологий, которые мы готовы предложить Индонезии для развития совместных проектов в атомной энергетике, то речь может идти как о станциях большой мощности, так и о малых модульных реакторах. Решение должна принимать индонезийская сторона, исходя из потребностей страны. Но будь то малая или большая мощность, предложением "Росатома" в любом случае станет надежная и безопасная технология, эффективность которой подтверждена временем", - отметил топ-менеджер "Росатома". По словам Арсеева, в части большой мощности флагманским продуктом "Росатома" являются энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. "К слову, "Росатом" был первой компанией в мире, которая запустила блок поколения III+. Это самая передовая технология – она полностью соответствует всем "постфукусимским" стандартам безопасности: сочетает активные и пассивные ее системы, имея несколько барьеров безопасности. Более того, станция способна выдержать экстремальные внешние воздействия – наводнения, цунами, ураганы, землетрясения. Система сейсмозащиты АЭС – насущная тема для Индонезии – наглядно продемонстрировала свою эффективность на АЭС "Аккую", - пояснил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что в технологии атомных станций малой мощности (АСММ) "Росатому" принадлежит "пальма первенства". "В мире сегодня существует более 90 проектов малых модульных реакторов, но лишь мы перешли от слов к делу", - отметил топ-менеджер.
https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html
https://ria.ru/20240709/rosatom-1958462658.html
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технологии, индонезия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"
Технологии, Индонезия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую"
Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности

"Росатом": Россия готова предложить Индонезии АЭС большой и малой мощности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 сен - РИА Новости. Россия готова предложить Индонезии АЭС как большой, так и малой мощности, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
По словам Арсеева, уже сейчас "Росатом" активно делится опытом с индонезийскими коллегами, отвечающими за развитие энергетической отрасли в стране. При этом в Индонезии существует целый ряд организаций и госструктур, которые могут выступить квалифицированными заказчиками и партнерами строительства атомных мощностей в стране.
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"Что касается энергетических технологий, которые мы готовы предложить Индонезии для развития совместных проектов в атомной энергетике, то речь может идти как о станциях большой мощности, так и о малых модульных реакторах. Решение должна принимать индонезийская сторона, исходя из потребностей страны. Но будь то малая или большая мощность, предложением "Росатома" в любом случае станет надежная и безопасная технология, эффективность которой подтверждена временем", - отметил топ-менеджер "Росатома".
По словам Арсеева, в части большой мощности флагманским продуктом "Росатома" являются энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. "К слову, "Росатом" был первой компанией в мире, которая запустила блок поколения III+. Это самая передовая технология – она полностью соответствует всем "постфукусимским" стандартам безопасности: сочетает активные и пассивные ее системы, имея несколько барьеров безопасности. Более того, станция способна выдержать экстремальные внешние воздействия – наводнения, цунами, ураганы, землетрясения. Система сейсмозащиты АЭС – насущная тема для Индонезии – наглядно продемонстрировала свою эффективность на АЭС "Аккую", - пояснил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что в технологии атомных станций малой мощности (АСММ) "Росатому" принадлежит "пальма первенства". "В мире сегодня существует более 90 проектов малых модульных реакторов, но лишь мы перешли от слов к делу", - отметил топ-менеджер.
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ТехнологииИндонезияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"
 
 
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