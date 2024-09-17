https://ria.ru/20240917/rosrybolovstvo-1973259487.html
В России могут продлить запрет на вылов воблы
В России могут продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 17.09.2024
В России могут продлить запрет на вылов воблы
Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:19
2024-09-17T19:19
2024-09-17T19:19
экономика
астраханская область
россия
каспийское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. "Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума. По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера. "Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства. В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.
https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html
астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, астраханская область, россия, каспийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Астраханская область, Россия, Каспийское море, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России могут продлить запрет на вылов воблы
Росрыболовство намерено продлить запрет на вылов воблы на 2025 год