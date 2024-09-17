https://ria.ru/20240917/rosrybolovstvo-1973259487.html

В России могут продлить запрет на вылов воблы

В России могут продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 17.09.2024

В России могут продлить запрет на вылов воблы

Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:19

2024-09-17T19:19

2024-09-17T19:19

экономика

астраханская область

россия

каспийское море

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. "Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума. По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера. "Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства. В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.

https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html

астраханская область

россия

каспийское море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, астраханская область, россия, каспийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)