Рейтинг@Mail.ru
В России могут продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/rosrybolovstvo-1973259487.html
В России могут продлить запрет на вылов воблы
В России могут продлить запрет на вылов воблы - РИА Новости, 17.09.2024
В России могут продлить запрет на вылов воблы
Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:19
2024-09-17T19:19
экономика
астраханская область
россия
каспийское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776242104_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_64fcccc8b70dc96a9cf90eb5bf2808a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков. "Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума. По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера. "Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства. В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.
https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html
астраханская область
россия
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776242104_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_1059dd8bbc0346135ab0c54e7510d21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, астраханская область, россия, каспийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Астраханская область, Россия, Каспийское море, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России могут продлить запрет на вылов воблы

Росрыболовство намерено продлить запрет на вылов воблы на 2025 год

© РИА Новости / Андрей Зима Рыбоналивной сейнер-траулер на промысле
 Рыбоналивной сейнер-траулер на промысле - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Андрей Зима
Рыбоналивной сейнер-траулер на промысле. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Росрыболовство намерено инициировать продление запрета на вылов воблы, действующий сейчас в России, на 2025 год и не исключает, что он будет продлен и далее, заявил РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.
«
"Запасы воблы в Астраханской области и Каспийском море пока не восстановились, поэтому для сохранения популяции мы продлеваем запрет на ее вылов на 2025 год", - сказал он в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.
По словам Шестакова, это вынужденная и необходимая мера.
"Наша задача - восстановить запас и бережно относиться. В следующем году мы оценим показатели и примем решение о дальнейшем (продлении - ред.)", - добавил глава Росрыболовства.
В марте Минсельхоз РФ продлил до конца года запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области и Каспийском море, за исключением периода с 20 по 30 апреля. В 2023 году полный запрет на промышленное и любительское рыболовство воблы действовал в Астраханской области с 23 мая по 31 декабря.
Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Экспорт российской рыбы должен достичь нескольких миллиардов долларов
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаАстраханская областьРоссияКаспийское мореИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала