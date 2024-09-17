https://ria.ru/20240917/rosmolodezh-1973146836.html

Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя

Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя - РИА Новости, 17.09.2024

Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с коллективом Росмолодежи и представил команде нового руководителя Григория Гурова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:28

2024-09-17T12:28

2024-09-17T12:28

россия

григорий гуров

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с коллективом Росмолодежи и представил команде нового руководителя Григория Гурова, сообщила пресс-служба вице-премьера. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила о том, что председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи. На место Гурова в РДДМ назначен ветеран СВО Артур Орлов. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с коллективом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Вице-премьер представил команде ведомства нового руководителя Григория Гурова", - говорится в сообщении. Чернышенко выразил уверенность, что Гуров, имея богатый опыт работы в сфере молодёжной политики, успешно продолжит деятельность Росмолодёжи, направленную на реализацию важнейших задач, поставленных президентом РФ. "Росмолодёжь будет осуществлять руководство нацпроектом "Молодежь и дети" и обеспечивать координацию всех профильных ведомств и регионов. Это подчеркивает важность того, чем занимается Федеральное агентство по делам молодёжи и его сквозную функцию, которая объединяет все направления образования и подготовки специалистов. Усилия команды будут сосредоточены на этом. Нет никаких сомнений, что мы вместе справимся", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Чернышенко и Гуров также обсудили планы углубления взаимодействия Росмолодёжи с "Движением Первых", взаимодополнение их инструментов и поиск наиболее актуальных форматов, таких как "Зарница", для интеграции в систему патриотического воспитания, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html

https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966147790.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, григорий гуров, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)