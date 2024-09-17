https://ria.ru/20240917/rosmolodezh-1973146836.html
Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя
Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя - РИА Новости, 17.09.2024
Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с коллективом Росмолодежи и представил команде нового руководителя Григория Гурова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:28
2024-09-17T12:28
2024-09-17T12:28
россия
григорий гуров
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877736765_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_4454ec7aafd26c2a2b71e18ef7ca8abb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с коллективом Росмолодежи и представил команде нового руководителя Григория Гурова, сообщила пресс-служба вице-премьера. Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила о том, что председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи. На место Гурова в РДДМ назначен ветеран СВО Артур Орлов. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с коллективом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Вице-премьер представил команде ведомства нового руководителя Григория Гурова", - говорится в сообщении. Чернышенко выразил уверенность, что Гуров, имея богатый опыт работы в сфере молодёжной политики, успешно продолжит деятельность Росмолодёжи, направленную на реализацию важнейших задач, поставленных президентом РФ. "Росмолодёжь будет осуществлять руководство нацпроектом "Молодежь и дети" и обеспечивать координацию всех профильных ведомств и регионов. Это подчеркивает важность того, чем занимается Федеральное агентство по делам молодёжи и его сквозную функцию, которая объединяет все направления образования и подготовки специалистов. Усилия команды будут сосредоточены на этом. Нет никаких сомнений, что мы вместе справимся", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении. Чернышенко и Гуров также обсудили планы углубления взаимодействия Росмолодёжи с "Движением Первых", взаимодополнение их инструментов и поиск наиболее актуальных форматов, таких как "Зарница", для интеграции в систему патриотического воспитания, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240914/mishustin--1972744073.html
https://ria.ru/20240814/razuvaeva-1966147790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий гуров, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Григорий Гуров, Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя
Чернышенко представил команде Росмолодежи нового руководителя Григория Гурова
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с коллективом Росмолодежи и представил команде нового руководителя Григория Гурова, сообщила пресс-служба вице-премьера.
Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила о том, что председатель правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров назначен главой Росмолодежи. На место Гурова в РДДМ назначен ветеран СВО Артур Орлов.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл встречу с коллективом Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь)
. Вице-премьер представил команде ведомства нового руководителя Григория Гурова", - говорится в сообщении.
Чернышенко выразил уверенность, что Гуров, имея богатый опыт работы в сфере молодёжной политики, успешно продолжит деятельность Росмолодёжи, направленную на реализацию важнейших задач, поставленных президентом РФ.
"Росмолодёжь будет осуществлять руководство нацпроектом "Молодежь и дети" и обеспечивать координацию всех профильных ведомств и регионов. Это подчеркивает важность того, чем занимается Федеральное агентство по делам молодёжи и его сквозную функцию, которая объединяет все направления образования и подготовки специалистов. Усилия команды будут сосредоточены на этом. Нет никаких сомнений, что мы вместе справимся", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
Чернышенко и Гуров также обсудили планы углубления взаимодействия Росмолодёжи с "Движением Первых", взаимодополнение их инструментов и поиск наиболее актуальных форматов, таких как "Зарница", для интеграции в систему патриотического воспитания, отметили в пресс-службе.