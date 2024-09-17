https://ria.ru/20240917/rosatom-1973094703.html
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в ядерной медицине
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в ядерной медицине - РИА Новости, 17.09.2024
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в ядерной медицине
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:38
2024-09-17T06:38
2024-09-17T06:38
индонезия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838815464_114:40:2984:1654_1920x0_80_0_0_9f6fb2692a4381ee9bd0a57b9769ad46.jpg
ДЖАКАРТА, 17 сен - РИА Новости. "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации", - отметил Арсеев, комментируя сотрудничество "Росатома" с индонезийскими партнерами. По словам топ-менеджера, решения "Росатома" "способны вносить существенный вклад в экономическое развитие" Индонезии. "Поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет", - пояснил собеседник агентства. По его словам, важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. "Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран", - отметил Арсеев. Более того, по его словам, особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов. "По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами в Индонезии", - подытожил директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20240911/rosatom-1972169383.html
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970441067.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838815464_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4e46c8781e4e0af1856b5b4ac54039ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Индонезия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в ядерной медицине
"Росатом" выразил готовность развивать связи с Индонезией в ядерной медицине
ДЖАКАРТА, 17 сен - РИА Новости. "Росатом" готов развивать партнерство с Индонезией в разных отраслях, в том числе в ядерной медицине и по композитам, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Проект развития атомной генерации может стать флагманским проектом сотрудничества между нашими странами. Но мы готовы развивать двустороннее взаимодействие и в других высокотехнологичных отраслях: ядерной медицине, композитных материалах, аддитивных технологиях, цифровизации", - отметил Арсеев, комментируя сотрудничество "Росатома" с индонезийскими партнерами.
По словам топ-менеджера, решения "Росатома" "способны вносить существенный вклад в экономическое развитие" Индонезии. "Поэтому мы уже давно говорим не о новых продуктах и бизнесах, а о решениях, позволяющих обеспечить технологический суверенитет", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, важное гуманитарное значение имеет ядерная медицина. "Изотопы как основа высокотехнологичной диагностики и лечения – по сути, наш традиционный бизнес. "Росатом" производит свыше 70% наименований в мировой линейке медицинских изотопов, полностью обеспечиваем потребности российского рынка в изотопах, экспортируем изотопную продукцию в более чем 50 стран", - отметил Арсеев.
Более того, по его словам, особый интерес у зарубежных партнеров начали вызывать российские цифровые продукты по направлениям "Умный город", "Численное моделирование", "Квантовые вычисления", по тематике физической и кибербезопасности объектов. "По всем этим направлениям мы готовы работать с нашими партнерами в Индонезии", - подытожил директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом".