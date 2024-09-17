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Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты - РИА Новости, 17.09.2024
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10:04 17.09.2024 (обновлено: 13:07 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rbk-1973112777.html
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты - РИА Новости, 17.09.2024
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:04
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общество
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екатеринбург
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы"."В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на девять процентов больше, чем летом прошлого года", — говорится в материале.В статье указывается, что в тройку городов с самыми высокими средними зарплатами вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург: там средняя высокая заработная плата составляет 78,2 тысячи, 70,6 тысячи и 68,3 тысячи рублей соответственно.В топ-15 городов также вошли такие населенные пункты, как Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи.
https://ria.ru/20240914/zarplaty-1972639040.html
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общество, москва, екатеринбург, россия, рбк (медиагруппа)
Общество, Москва, Екатеринбург, Россия, РБК (медиагруппа)
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты

РБК: самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге

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Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы".
«
"В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на девять процентов больше, чем летом прошлого года", — говорится в материале.
В статье указывается, что в тройку городов с самыми высокими средними зарплатами вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург: там средняя высокая заработная плата составляет 78,2 тысячи, 70,6 тысячи и 68,3 тысячи рублей соответственно.
В топ-15 городов также вошли такие населенные пункты, как Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи.
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ОбществоМоскваЕкатеринбургРоссияРБК (медиагруппа)
 
 
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