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Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты - РИА Новости, 17.09.2024
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:04
2024-09-17T10:04
2024-09-17T13:07
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы"."В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на девять процентов больше, чем летом прошлого года", — говорится в материале.В статье указывается, что в тройку городов с самыми высокими средними зарплатами вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург: там средняя высокая заработная плата составляет 78,2 тысячи, 70,6 тысячи и 68,3 тысячи рублей соответственно.В топ-15 городов также вошли такие населенные пункты, как Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи.
https://ria.ru/20240914/zarplaty-1972639040.html
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общество, москва, екатеринбург, россия, рбк (медиагруппа)
Общество, Москва, Екатеринбург, Россия, РБК (медиагруппа)
Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты
РБК: самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге