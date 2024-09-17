https://ria.ru/20240917/rbk-1973112777.html

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты - РИА Новости, 17.09.2024

Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты

Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:04

2024-09-17T10:04

2024-09-17T13:07

общество

москва

екатеринбург

россия

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве и Екатеринбурге, сообщает РБК со ссылкой на информацию исследования "Авито Работы"."В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на девять процентов больше, чем летом прошлого года", — говорится в материале.В статье указывается, что в тройку городов с самыми высокими средними зарплатами вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург: там средняя высокая заработная плата составляет 78,2 тысячи, 70,6 тысячи и 68,3 тысячи рублей соответственно.В топ-15 городов также вошли такие населенные пункты, как Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск, Псков и Сочи.

https://ria.ru/20240914/zarplaty-1972639040.html

москва

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, екатеринбург, россия, рбк (медиагруппа)