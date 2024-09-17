Рейтинг@Mail.ru
Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 17.09.2024 (обновлено: 14:45 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/rbk-1973089539.html
Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога
Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога - РИА Новости, 17.09.2024
Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:08
2024-09-17T14:45
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее уведомление появилось в личном кабинете налогоплательщика.С 2021 года в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Однако затем была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо было ни в 2022 году, ни в прошлом.В уведомлении указывается банк, где налогоплательщик открыл вклад, сумма процентов, начисленных по счетам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, сумма вычета (годовой доход в размере 150 тысяч рублей), а также сумма налога, подлежащего уплате.Налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а о той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.
https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html
https://ria.ru/20240905/nalog-1779466757.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_acc599fa30d1cb15dd5c70425e47980c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги
Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога

ФНС начала рассылать уведомления о выплате налога на вклады за 2023 год

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании Федеральной налоговой службы России
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Табличка на здании Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее уведомление появилось в личном кабинете налогоплательщика.
С 2021 года в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Однако затем была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо было ни в 2022 году, ни в прошлом.
Сотрудница инспекции Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Льготы по налогам: какие виды существуют в 2024 году, кому положены
5 сентября, 12:15
В уведомлении указывается банк, где налогоплательщик открыл вклад, сумма процентов, начисленных по счетам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, сумма вычета (годовой доход в размере 150 тысяч рублей), а также сумма налога, подлежащего уплате.
Налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а о той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.
Мужчина изучает документы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Налог на дивиденды: кто должен платить, сроки, как рассчитать
5 сентября, 13:46
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Налоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала