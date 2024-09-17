https://ria.ru/20240917/rbk-1973089539.html

Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога

Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога - РИА Новости, 17.09.2024

Россияне начали получать уведомления о выплате нового налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:08

2024-09-17T04:08

2024-09-17T14:45

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937057339_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_d82b3393f5d37e378eaf178934b26c0c.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала информировать россиян о необходимости уплатить налог на проценты по банковским вкладам за 2023 год, соответствующее уведомление появилось в личном кабинете налогоплательщика.С 2021 года в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Однако затем была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо было ни в 2022 году, ни в прошлом.В уведомлении указывается банк, где налогоплательщик открыл вклад, сумма процентов, начисленных по счетам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, сумма вычета (годовой доход в размере 150 тысяч рублей), а также сумма налога, подлежащего уплате.Налоги на доходы со вкладов, которые сформировались в 2023 году, необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а о той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.

https://ria.ru/20240905/nalogi-1728657161.html

https://ria.ru/20240905/nalog-1779466757.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги