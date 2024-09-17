https://ria.ru/20240917/rada-1973184276.html

Рада приняла в первом чтении проект о повышении налогов

Рада приняла в первом чтении проект о повышении налогов - РИА Новости, 17.09.2024

Рада приняла в первом чтении проект о повышении налогов

Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов, ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:42

2024-09-17T14:42

2024-09-17T14:43

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект о повышении налогов, ожидается, что в этом году он принесет в бюджет 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов), сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Со второй попытки Рада поддержала в первом чтении историческое большое увеличение налогов на 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов – ред.) в этом году и 137 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов – ред.) в следующем. За – 241", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение налогов для отдельных групп физических лиц-предпринимателей, налог в 50% на прибыль для банков. "Так как до октября закон в целом не будет принят, то внедрение будет задним числом с 1 октября. Сейчас подача правок и где-то в середине октября второе чтение", - добавил Железняк. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в тот же день сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20240721/ukraina-1961036168.html

https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971541207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины