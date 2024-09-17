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Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024" - РИА Новости, 17.09.2024
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18:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/putin-1973246771.html
Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"
Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024" - РИА Новости, 17.09.2024
Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVIII Форума современной журналистики "Вся Россия-2024" отметил, что такое тесное и обстоятельное... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T18:43
2024-09-17T18:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVIII Форума современной журналистики "Вся Россия-2024" отметил, что такое тесное и обстоятельное общение служит консолидации отечественных СМИ вокруг значимых целей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши традиционные сочинские встречи неизменно отличаются насыщенной повесткой, солидным представительством центральных и региональных СМИ, интернет-медиа. Особо отмечу многообразие обсуждаемых тем, открытую полемику и широкую палитру мнений как по актуальным отраслевым проблемам, так и по вопросам, находящимся на острие общественного внимания", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что форум предоставляет хорошие возможности для творческого роста молодежи в ходе мастер-классов, круглых столов и встреч с мэтрами журналистики, экспертами, главами крупнейших средств массовой информации. "Такое тесное и обстоятельное общение, без сомнения, служит консолидации отечественных СМИ вокруг больших, значимых целей, способствует плодотворному обмену профессиональным опытом", - отметил президент. Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном организационном, творческом уровне, даст старт перспективным, востребованным временем проектам. Он также пожелал участникам успешной работы и всего наилучшего.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"

Путин: общение служит консолидации СМИ вокруг значимых целей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVIII Форума современной журналистики "Вся Россия-2024" отметил, что такое тесное и обстоятельное общение служит консолидации отечественных СМИ вокруг значимых целей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваши традиционные сочинские встречи неизменно отличаются насыщенной повесткой, солидным представительством центральных и региональных СМИ, интернет-медиа. Особо отмечу многообразие обсуждаемых тем, открытую полемику и широкую палитру мнений как по актуальным отраслевым проблемам, так и по вопросам, находящимся на острие общественного внимания", - говорится в приветствии.
Путин подчеркнул, что форум предоставляет хорошие возможности для творческого роста молодежи в ходе мастер-классов, круглых столов и встреч с мэтрами журналистики, экспертами, главами крупнейших средств массовой информации.
"Такое тесное и обстоятельное общение, без сомнения, служит консолидации отечественных СМИ вокруг больших, значимых целей, способствует плодотворному обмену профессиональным опытом", - отметил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном организационном, творческом уровне, даст старт перспективным, востребованным временем проектам. Он также пожелал участникам успешной работы и всего наилучшего.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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