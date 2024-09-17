https://ria.ru/20240917/putin-1973246771.html

Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"

Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024" - РИА Новости, 17.09.2024

Путин поблагодарил участников Форума журналистики "Вся Россия — 2024"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVIII Форума современной журналистики "Вся Россия-2024" отметил, что такое тесное и обстоятельное... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:43

2024-09-17T18:43

2024-09-17T18:43

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVIII Форума современной журналистики "Вся Россия-2024" отметил, что такое тесное и обстоятельное общение служит консолидации отечественных СМИ вокруг значимых целей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Ваши традиционные сочинские встречи неизменно отличаются насыщенной повесткой, солидным представительством центральных и региональных СМИ, интернет-медиа. Особо отмечу многообразие обсуждаемых тем, открытую полемику и широкую палитру мнений как по актуальным отраслевым проблемам, так и по вопросам, находящимся на острие общественного внимания", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул, что форум предоставляет хорошие возможности для творческого роста молодежи в ходе мастер-классов, круглых столов и встреч с мэтрами журналистики, экспертами, главами крупнейших средств массовой информации. "Такое тесное и обстоятельное общение, без сомнения, служит консолидации отечественных СМИ вокруг больших, значимых целей, способствует плодотворному обмену профессиональным опытом", - отметил президент. Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт на достойном организационном, творческом уровне, даст старт перспективным, востребованным временем проектам. Он также пожелал участникам успешной работы и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240306/intervyu-1931517142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин