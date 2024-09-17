https://ria.ru/20240917/putin-1973209344.html

Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России

Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России - РИА Новости, 17.09.2024

Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России

Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет страны, профессии, связанные с высокими технологиями, особенно востребованы на сегодняшний день, заявил РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:20

2024-09-17T16:20

2024-09-17T16:34

россия

общество

великий новгород

владимир путин

сергей кравцов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет страны, профессии, связанные с высокими технологиями, особенно востребованы на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде."Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает к ее решению серьезных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особенно востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет", - отметил глава государства в телеграмме, которую зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Глава государства выразил надежду, что турнир послужит "продвижению передовых компетенций и технологий".

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россия, общество, великий новгород, владимир путин, сергей кравцов