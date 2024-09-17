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Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России - РИА Новости, 17.09.2024
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16:20 17.09.2024 (обновлено: 16:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/putin-1973209344.html
Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России
Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России - РИА Новости, 17.09.2024
Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России
Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет страны, профессии, связанные с высокими технологиями, особенно востребованы на сегодняшний день, заявил РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:20
2024-09-17T16:34
россия
общество
великий новгород
владимир путин
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет страны, профессии, связанные с высокими технологиями, особенно востребованы на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде."Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает к ее решению серьезных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особенно востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет", - отметил глава государства в телеграмме, которую зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Глава государства выразил надежду, что турнир послужит "продвижению передовых компетенций и технологий".
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россия, общество, великий новгород, владимир путин, сергей кравцов
Россия, Общество, Великий Новгород, Владимир Путин, Сергей Кравцов
Путин рассказал об укреплении производственного суверенитета России

Путин: в России сегодня востребованы профессии, связанные с технологиями

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Россия укрепляет производственный и кадровый суверенитет страны, профессии, связанные с высокими технологиями, особенно востребованы на сегодняшний день, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин обратился к участникам и гостям финала Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.
"Ваш турнир – важный, востребованный проект. Он объединяет одаренную молодежь, привлекает к ее решению серьезных технических, инженерных задач, открывает широкое поле возможностей для применения талантов и творческих сил. Способствует популяризации профессий, которые связаны с высокими технологиями и особенно востребованы сегодня, когда Россия укрепляет свой производственный и кадровый суверенитет", - отметил глава государства в телеграмме, которую зачитал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава государства выразил надежду, что турнир послужит "продвижению передовых компетенций и технологий".
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РоссияОбществоВеликий НовгородВладимир ПутинСергей Кравцов
 
 
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